Церемония жеребьёвки молодёжного чемпионата мира среди футболистов до 20 лет прошла 21 апреля в Швейцарии, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Молодёжная сборная Узбекистана U-20, которая перед жеребьёвкой находилась в 3-й корзине, попала в группу «А» вместе с Аргентиной, Новой Зеландией и Гватемалой.

Групповой этап чемпионата мира стартует 20 мая четырьмя матчами в день открытия в Сан-Хуане и Сантьяго-дель-Эстеро. В первом матче турнира Узбекистан сыграет с Аргентиной, которая ранее не прошла квалификацию, но получила право на участие в турнире в качестве страны-хозяйки.

23 мая подопечные главного тренера Равшана Хайдарвоа встретятся с Новой Зеландией, а 26 мая — с Гватемалой.

Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня, однако 29 марта страна была лишена этого права из-за протестов против участия Израиля в чемпионате. 17 апреля было объявлено, что хозяйкой турнира будет Аргентина.

Молодёжная сборная Узбекистана стала участником чемпионата мира U-20 после своей победы на Кубке Азии в Ташкенте.

Жеребьёвка

Группа A:

Аргентина

Новая Зеландия

Узбекистан

Гватемала

Группа B:

США

Эквадор

Фиджи

Словакия

Группа C:

Сенегал

Япония

Израиль

Колумбия

Группа D:

Италия

Бразилия

Нигерия

Доминиканская Республика

Группа E:

Уругвай

Ирак

Англия

Тунис

Группа F: