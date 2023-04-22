Церемония жеребьёвки молодёжного чемпионата мира среди футболистов до 20 лет прошла 21 апреля в Швейцарии, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Молодёжная сборная Узбекистана U-20, которая перед жеребьёвкой находилась в 3-й корзине, попала в группу «А» вместе с Аргентиной, Новой Зеландией и Гватемалой.

Групповой этап чемпионата мира стартует 20 мая четырьмя матчами в день открытия в Сан-Хуане и Сантьяго-дель-Эстеро. В первом матче турнира Узбекистан сыграет с Аргентиной, которая ранее не прошла квалификацию, но получила право на участие в турнире в качестве страны-хозяйки.

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23 мая подопечные главного тренера Равшана Хайдарвоа встретятся с Новой Зеландией, а 26 мая — с Гватемалой.

Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня, однако 29 марта страна была лишена этого права из-за протестов против участия Израиля в чемпионате. 17 апреля было объявлено, что хозяйкой турнира будет Аргентина.

Молодёжная сборная Узбекистана стала участником чемпионата мира U-20 после своей победы на Кубке Азии в Ташкенте.

Жеребьёвка

Группа A:

  • Аргентина
  • Новая Зеландия
  • Узбекистан
  • Гватемала

Группа B:

  • США
  • Эквадор
  • Фиджи
  • Словакия

Группа C:

  • Сенегал
  • Япония
  • Израиль
  • Колумбия

Группа D:

  • Италия
  • Бразилия
  • Нигерия
  • Доминиканская Республика

Группа E:

  • Уругвай
  • Ирак
  • Англия
  • Тунис

Группа F:

  • Франция
  • Корея
  • Гамбия
  • Гондурас