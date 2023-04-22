Церемония жеребьёвки молодёжного чемпионата мира среди футболистов до 20 лет прошла 21 апреля в Швейцарии, сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).
Молодёжная сборная Узбекистана U-20, которая перед жеребьёвкой находилась в 3-й корзине, попала в группу «А» вместе с Аргентиной, Новой Зеландией и Гватемалой.
Групповой этап чемпионата мира стартует 20 мая четырьмя матчами в день открытия в Сан-Хуане и Сантьяго-дель-Эстеро. В первом матче турнира Узбекистан сыграет с Аргентиной, которая ранее не прошла квалификацию, но получила право на участие в турнире в качестве страны-хозяйки.
23 мая подопечные главного тренера Равшана Хайдарвоа встретятся с Новой Зеландией, а 26 мая — с Гватемалой.
Турнир должен был пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня, однако 29 марта страна была лишена этого права из-за протестов против участия Израиля в чемпионате. 17 апреля было объявлено, что хозяйкой турнира будет Аргентина.
Молодёжная сборная Узбекистана стала участником чемпионата мира U-20 после своей победы на Кубке Азии в Ташкенте.
Жеребьёвка
Группа A:
- Аргентина
- Новая Зеландия
- Узбекистан
- Гватемала
Группа B:
- США
- Эквадор
- Фиджи
- Словакия
Группа C:
- Сенегал
- Япония
- Израиль
- Колумбия
Группа D:
- Италия
- Бразилия
- Нигерия
- Доминиканская Республика
Группа E:
- Уругвай
- Ирак
- Англия
- Тунис
Группа F:
- Франция
- Корея
- Гамбия
- Гондурас