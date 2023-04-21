Совет исполнительных директоров Всемирного банка 20 апреля утвердил проект «Развитие сферы животноводства в Узбекистане. Фаза 2». В его рамках будет оказано содействие в создании продуктивного, конкурентоспособного, инклюзивного и устойчивого к изменению климата сектора животноводства в стране, говорится в сообщении ВБ.

Всемирный банк предоставит для реализации проекта техническое содействие, передовые международные знания и опыт, а также финансирование в размере 240 млн долларов США. Финансирование включает льготный кредит от Международной ассоциации развития (МАР) в размере 150 млн долларов (со сроком погашения 30 лет, включая 5-летний льготный период), а также заём c низкой процентной ставкой от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 90 млн долларов (со сроком погашения 24,5 года, включая льготный период в 4,5 года). МАР и МБРР входят в Группу Всемирного банка.

Животноводство — одна из ключевых сфер национальной экономики. На его долю приходится 13% ВВП и порядка 50% ВВП, производимого в сельском хозяйстве. Эта сфера обеспечивает от 45% до 67% доходов домохозяйств на селе и обеспечивает занятостью около 27% всех работников сельского хозяйства. В то же время животноводство является источником более 13% всех выбросов парниковых газов в стране и большей части выбросов в сельском хозяйстве, отмечает ВБ.

За последние 30 лет производство животноводческой продукции в стране увеличилось, но производительность в сфере всё ещё остаётся низкой по сравнению с другими странами, например, с Россией, Турцией и Казахстаном. Местные производители пока не могут удовлетворить внутренний спрос на соответствующие продукты питания животного происхождения. Прогнозируется, что к 2035 году, если не последуют дальнейшие изменения, производство молока и мяса в стране будет удовлетворять только 59% и 52% внутренних потребностей соответственно.

Количество мелких фермеров (дехкан) в Узбекистане составляет порядка 4,8 миллиона человек. Продуктивность животных в дехканских хозяйствах значительно ниже по сравнению с фермерскими хозяйствами и на агропредприятиях. Так, продуктивность коров составляет в среднем 3 литра молока в день для дехканских хозяйств, 8 литров для фермерских хозяйств и 20 литров для агропредприятий. Улучшив доступ к современным средствам производства, информации, технологиям и финанcам, дехканские хозяйства смогут повысить свою производительность.

«Новый проект поможет правительству реализовать Программу развития сферы животноводства и её отраслей в Узбекистане на 2022−2026 годы. Она направлена на увеличение производства, производительности и доходов в данной сфере, улучшение доступа производителей животноводческой продукции к рынку, технологиям и источникам финансирования, создание экологичных и устойчивых к изменению климата производственно-сбытовых цепочек в сфере животноводства, а также повышение продовольственной безопасности», — отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.

По его словам, проект также внесёт вклад в широкое внедрение в стране концепции «Единое здоровье», которая учитывает взаимосвязь здоровья людей, животных и экосистем с целью предотвращения, выявления, реагирования и лечения инфекционных заболеваний".

Направления проекта

Для достижения указанных целей проект окажет содействие в реализации следующих мероприятий:

1) Инвестиции в развитие государственных услуг в сфере животноводства. Проектные мероприятия в этом направлении включают улучшение деятельности соответствующих государственных институтов и законодательства с целью создания благоприятных условий для повышения производительности, конкурентоспособности, инклюзивности (особенно среди дехкан и женщин) и устойчивости к изменению климата местных производителей животноводческой продукции.

Проект позволит улучшить управленческий потенциал Комитета ветеринарии и развития животноводства, а также качество услуг, предоставляемых им производителям животноводческой продукции. В частности, будет оказано содействие в создании национальной ветеринарной информационной системы, улучшении лабораторной инфраструктуры, а также повышении квалификации кадров Комитета ветеринарии и развития животноводства.

Проект окажет содействие в развитии деятельности информационно-консультативных центров в сфере животноводства по всей стране, предоставляющих различные услуги производителям животноводческой продукции, включая услуги ветеринарии, улучшения породы животных, адаптации к последствиям изменения климата.

Проект также будет способствовать развитию потенциала государственных учреждений по всей стране, вовлечённых в научно-исследовательские и инновационные разработки в области животноводства. В частности, будут осуществляться мероприятия по повышению квалификации кадров данных учреждений и улучшению их инфраструктуры.

2) Инвестиции в развитие рыночной и производственной инфраструктуры, а также расширения доступа к рынкам сбыта животноводческой продукции. Планируется строительство новых и реконструкцию существующих рыночных и производственных объектов для нужд производителей животноводческой продукции с целью расширения их доступа к рынкам сбыта.

Проект окажет содействие в улучшении контроля за ввозом из-за рубежа животных и продуктов животного происхождения с целью защиты здоровья населения и обеспечения безопасности пищевых продуктов. Кроме того, будут осуществлены мероприятия по разработке и запуску в эксплуатацию национальной системы идентификации, сертификации и определения происхождения животных.

3) Инвестиции в развитие экологичных и устойчивых к изменению климата производственно-сбытовых цепочек в сфере животноводства. Мероприятия проекта в этом направлении будут содействовать улучшению доступа производителей животноводческой продукции к источникам финансирования. В частности, уполномоченные местные коммерческие банки смогут предоставлять им кредитные средства по упрощённой процедуре.

Эти средства могут быть инвестированы в развитие экологичного бизнеса в сфере животноводства, повышение производительности предприятий, а также для приобретения технологий, смягчающих последствия изменения климата. Последние позволят производителям животноводческой продукции уменьшить выбросы парниковых газов и эффективнее использовать природные и энергетические ресурсы в рамках своих производственных процессов.