Агитационная кампания к референдуму по Конституции Узбекистана в новой редакции, запланированному на 30 апреля, входит в завершающую фазу. На телефоны узбекистанцев ежедневно приходят SMS с призывом «воспользоваться конституционным правом» и проголосовать.

В рекламе, транслируемой на уличных баннерах и мониторах в Ташкенте и других городах, можно увидеть не только официальный логотип референдума, но и креативные ролики, рассчитанные на людей разных возрастов.

К примеру, одна из кампаний имитирует переписку друзей и родственников в мессенджерах. В ней используется разговорный язык и обыгрываются разные жизненные ситуации. Слова «референдум» и «конституция» почти не встречаются, но цифра «30» намекает на важное событие 30-го числа.

Баннерами кампании «Конституция — наша!» обклеен общественный транспорт. На фонарных столбах развешаны флаги Узбекистана и флаги с логотипом референдума.

Корреспондент «Газеты.uz» прогулялся по столице и запечатлел предреферендумный Ташкент.

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