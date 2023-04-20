Агитационная кампания к референдуму по Конституции Узбекистана в новой редакции, запланированному на 30 апреля, входит в завершающую фазу. На телефоны узбекистанцев ежедневно приходят SMS с призывом «воспользоваться конституционным правом» и проголосовать.

В рекламе, транслируемой на уличных баннерах и мониторах в Ташкенте и других городах, можно увидеть не только официальный логотип референдума, но и креативные ролики, рассчитанные на людей разных возрастов.

К примеру, одна из кампаний имитирует переписку друзей и родственников в мессенджерах. В ней используется разговорный язык и обыгрываются разные жизненные ситуации. Слова «референдум» и «конституция» почти не встречаются, но цифра «30» намекает на важное событие 30-го числа.

Баннерами кампании «Конституция — наша!» обклеен общественный транспорт. На фонарных столбах развешаны флаги Узбекистана и флаги с логотипом референдума.

Корреспондент «Газеты.uz» прогулялся по столице и запечатлел предреферендумный Ташкент.

Фото


референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023

референдум 2023