Вопрос, когда будет отмечаться Рамазан хайит, интересовал жителей Узбекистана все последние дни. Это естественно, потому что люди составляют планы на выходные, закупают продукты, а многие едут навещать родственников в другие регионы.

О дате праздника гадали блогеры и СМИ. Ссылаясь на декабрьский указ президента, они предполагали, что выходные продлятся с субботы по понедельник. В соседних странах дату праздника — 21 апреля — объявили заранее, но в Узбекистане она стала известна только в начале рабочего дня 20 апреля — и это тоже 21 апреля.

Рассчитывавшие, что праздник придётся на субботу 22 апреля, узбекистанцы не ожидали, что им придётся срочно пересматривать планы. В Ташкенте уже днём начали наблюдаться огромные пробки. К вечеру уровень пробок согласно Яндекс.Картам составил 10 баллов.

Улица Паркентская во второй половине дня четверга.

Корреспондент «Газеты.uz» Абдулло Ёдгоров стоял в пробке на выезде из Ташкента с 15:00 до 19:30, но в итоге решил вернуться в столицу.

«Доехал до ипподрома. Говорят, что до Сырдарьи такая пробка. Стоим минуту, едем два метра и опять стоим. Все думали, что праздники начнутся 22-го числа», — рассказал он.

Другой корреспондент «Газеты.uz» Маъмуржон Обрахматов рассказал, что цены на такси из Ташкента в регионы взлетели сильнее, чем поднимались раньше перед праздниками. По его словам, таксисты у станции метро «Алмазар» просят 800 тысяч сумов с пассажира до Термеза.

«Это рекордный скачок. На Новый год цены до Термеза могли подняться максимум до 500 тысяч. И это ещё при энергокризисе и проблемах с метаном (многие машины имеют газовое оборудование — ред.)», — рассказал он.

Ажиотаж у станции метро «Алмазар».

В пресс-службе Министерства транспорта «Газете.uz» заявили, что 20 апреля с Ташкентского автовокзала было запущено 25 дополнительных рейсов по разным направлениям.

«Внутри автовокзала всё спокойно. Если будет спрос, поставим ещё дополнительные автобусы. Подвижного состава достаточно», — отметили в пресс-службе Минтранса. Информация о дополнительных рейсах публикуется в Telegram-канале автовокзала.

В компании «Узбекистон темир йуллари» «Газете.uz» отметили, что в преддверии праздника было открыто четыре дополнительных рейса электропоезда Afrosiyob по маршруту «Самарканд — Ташкент — Самарканд», а по маршрутам «Ташкент — Карши — Ташкент» и «Ташкент — Хива — Ташкент» — по два дополнительных рейса.

В компании рассказали, что днём 20 апреля из-за высокой нагрузки на сервер, сайт железных дорог временно не работал.

«Если получится, добавим дополнительные вагоны», — сказали в пресс-службе. Запустить дополнительные рейсы не так просто, так как железными дорогами пользуются не только пассажирские составы и нужно определять графики.

Праздничные выходные на хайит обычно объявляются внезапно, и компания к этому готова, добавили в пресс-службе. В эти дни, как и перед новогодними праздниками, началом и концом учебного года, используется весь резерв пассажирских вагонов.

Представитель одной из кондитерских Ташкента прокомментировал «Газете.uz» объявление выходных.

«19 апреля в соцсетях появились новости о том, что праздник выпадает на 21-е число. Но затем эти новости удалили. Клиенты сразу стали переносить заказы с 22-го числа, но при этом не были уверены в своём решении, так как никто точно не мог сказать дату праздника. Мы максимально старались пойти навстречу клиентам, но кому-то приходилось отказывать», — отметил он.

Работница одного из столичных салонов красоты рассказала «Газете.uz», что большинство клиентов отменили процедуры.

Наплыв посетителей наблюдался во второй половине дня в супермаркетах столицы.