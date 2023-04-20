Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне праздника Рамазан хайит подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления».

Документом помилован 541 человек, отбывающий наказание за совершение преступлений, «чистосердечно раскаявшийся в содеянном и твёрдо вставший на путь исправления».

Из числа помилованных 374 полностью освобождены от отбывания основного наказания, 110 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 18 человек наказание заменено более мягким.

Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 39 человек.

Среди помилованных — 36 граждан иностранных государств, 136 женщин, 75 мужчин старше 60 лет, 6 человек, участвовавших в деятельности запрещённых организаций.

Указом ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.