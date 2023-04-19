С 19 апреля во всех городах Узбекистана, где работает сервис Yandex Go, в тестовом режиме стали доступны опции для пользователей с ограничениями здоровья, сообщили в пресс-службе сервиса.

Теперь можно воспользоваться такими опциями:

  • «Помогите найти машину»;
  • «Общаюсь только текстом»;
  • «Не говорю, но слышу»;
  • «Буду с инвалидным креслом».

Специальные опции собраны в приложении Yandex Go на отдельном экране. Их можно выбрать для поездок по любому тарифу.

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Для помощи водителям сервис разработал практические рекомендации, они доступны для всех участников рынка, отметили в сервисе. «Это поможет сделать рекомендации удобнее для водителей, чтобы снизить риск недопонимания при заказах и в поездках», — пояснили представители Yandex Go.

Водителю, который принял заказ, приложение подскажет, что делать в поездке со специальными возможностями, например:

  • «Помогите найти машину». В карточке поездки у водителя появится комментарий, что пользователю надо помочь найти машину, добраться до неё и сесть в салон.
  • «Общаюсь только текстом». Если у человека нет возможности общаться голосом, все уточнения водителя попросят запрашивать через чат.
  • «Не говорю, но слышу». Водитель получит комментарий к заказу, что его вопрос пользователь услышит, но ответит жестами или текстом.
  • «Буду с инвалидным креслом». Если выбрана эта опция, у водителя появится комментарий «Буду с инвалидным креслом, нужна помощь с посадкой, пустой багажник».

Если водитель понимает, что по какой-то причине не может выполнить заказ со специальной опцией, от него можно отказаться.

Эти нововведения были разработаны Yandex Go совместно с экспертами — представителями Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана и объединения инвалидов «Шароит плюс». Планы по их внедрению обсуждались в конце марта на круглом столе в Ташкенте, посвящённом развитию доступной среды Узбекистана.