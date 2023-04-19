19 апреля началось досрочное голосование на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции. Оно продлится до 26 апреля.

Участки по проведению референдума для досрочного голосования, как мы писали ранее, открыты с 9:00 до 18:00 в рабочие дни и с 12:00 до 16:00 в праздничные и выходные дни.

Бюллетень содержит вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан“?» и варианты ответа: «Да» и «Нет».

Порядок досрочного голосования

В досрочном голосовании могут участвовать граждане, не имеющие возможности в день референдума находиться по месту своего жительства.

Для досрочного голосования голосующий должен прийти на участок по проведению референдума с документом, удостоверяющим личность.

На основании заявления с указанием причины отсутствия в день референдума (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п. ) он получает у участковой комиссии бюллетень.

В присутствии не менее двух членов участковой комиссии голосующий расписывается в получении бюллетеня для голосования на референдуме в списке голосующих граждан.

Затем голосующий должен заполнить бюллетень в специально оборудованной кабине или в комнате для тайного голосования.

Заполненный бюллетень помещается в конверт, который надо заклеить. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.

Конверт будет храниться в сейфе участковой комиссии до момента подсчёта голосов по завершении референдума.