19 апреля началось досрочное голосование на референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции. Оно продлится до 26 апреля.
Участки по проведению референдума для досрочного голосования, как мы писали ранее, открыты с 9:00 до 18:00 в рабочие дни и с 12:00 до 16:00 в праздничные и выходные дни.
Бюллетень содержит вопрос: «Принимаете ли вы Конституционный закон Республики Узбекистан „О Конституции Республики Узбекистан“?» и варианты ответа: «Да» и «Нет».
Порядок досрочного голосования
В досрочном голосовании могут участвовать граждане, не имеющие возможности в день референдума находиться по месту своего жительства.
Для досрочного голосования голосующий должен прийти на участок по проведению референдума с документом, удостоверяющим личность.
На основании заявления с указанием причины отсутствия в день референдума (отпуск, командировка, выезд за границу
В присутствии не менее двух членов участковой комиссии голосующий расписывается в получении бюллетеня для голосования на референдуме в списке голосующих граждан.
Затем голосующий должен заполнить бюллетень в специально оборудованной кабине или в комнате для тайного голосования.
Заполненный бюллетень помещается в конверт, который надо заклеить. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.
Конверт будет храниться в сейфе участковой комиссии до момента подсчёта голосов по завершении референдума.
- Референдум по новой редакции Конституции (текст в PDF) запланирован на 30 апреля.
- Список участков по проведению референдума доступен на сайте Центризбиркома.