Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана на заседании 12 апреля обсудила проведение досрочного голосования на референдуме об изменениях в Конституцию и организацию видеотрансляции процесса голосования.

Заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров сообщил, что на предстоящем референдуме планируется охватить камерами видеонаблюдения по два участка в каждом из 207 районов и городов страны. По его словам, на выборах президента Узбекистана в 2021 году для установки камер были выбраны по одному участку в каждом районе.

Установкой устройств будет заниматься центр «Безопасный город» при МВД, а организацией прямой трансляции — Министерство цифровых технологий.

Список избирателей планируется утвердить через электронный единый реестр избирателей.

Кроме того, ЦИК разработал предложения по использованию в порядке эксперимента средств биометрической идентификации при голосовании на отдельных участках 14-го избирательного округа Ташкента. Помимо удостоверения личности через паспорт или ID-карту, голосующий пройдёт идентификацию через Face ID. По словам Кучкарова, процесс займёт «несколько секунд».

Оборудование для идентификации предоставит Министерство юстиции.

На заседании также принято решение о проведении досрочного голосования на избирательных участках для граждан, которые не смогут находиться по месту жительства в день проведения референдума.

Досрочное голосование на референдуме пройдёт с 19 по 26 апреля, отдать голос можно будет с 9:00 до 18:00 в будние дни и с 12:00 до 16:00 — в выходные и праздничные дни.

За обеспечение общественной безопасности и порядка будут отвечать сотрудники МВД и Национальной гвардии.

ЦИК также утвердил образец и описание трафарета, подготовленного на основе азбуки Брайля, для заполнения бюллетеня на референдуме.

Члены Центризбиркома также отметили, что голосование лучше проводить на первых этажах зданий для удобства граждан с инвалидностью, а также создать условия для того, чтобы они могли ознакомиться с информацией, плакатами о референдуме и свободно, беспрепятственно и тайно проголосовать за выбранный ими вариант.

На сегодняшний день на референдум аккредитовано 144 представителя местных и 11 — иностранных СМИ. Общее количество аккредитованных журналистов достигло 651.