Останавливаться у входов в здания аэровокзальных комплексов в Узбекистане разрешено только линейным (оборудованных таксометром) и нелинейным такси. Об этом говорится в положении о порядке обеспечения безопасности аэровокзальных комплексов и привокзальных площадей аэропортов, утверждённом постановлением правительства от 17 апреля.

Согласно документу, личные автомобили и общественный транспорт направляются на автостоянки и места остановки для посадки и высадки пассажиров и посетителей аэропортов.

Пассажирскому транспорту разрешено заезжать на эстакады аэропортов, при этом максимальное время остановки личных автомобилей составляет 5 минут, автобусов и микроавтобусов — 10 минут.

Въезд на все парковки и эстакады должен быть оборудован шлагбаумом, а также средствами видеонаблюдения.

В международном аэропорту Ташкента эстакада, ведущая к залу вылета на втором этаже, была закрыта много лет и открыта только летом 2021 года. Сначала на неё могли заезжать только лицензированные такси, туристические автобусы и транспорт иностранных делегаций, однако позже она была открыта и для личного транспорта.

Практически ко всем аэропортам (как и к вокзалам) Узбекистана невозможно подъехать на автомобиле — они огорожены заборами, а проезжать разрешают только машинам отдельных государственных органов и иностранных делегаций.

Аэропорт Самарканда. Фото: Амирбек Мирзаев / «Газета.uz».

Единственный аэропорт в стране, не окружённый забором и к которому до последнего времени можно было подъехать на автомобиле, был аэропорт Самарканда, заново построенный и открытый весной прошлого года.