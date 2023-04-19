Из Термеза в Хайратон 19 апреля отправилась очередная партия гуманитарной помощи Узбекистана для Афганистана, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

В состав груза вошли 48 тонн муки, 48 тонн пшеницы, 15,7 тонны растительного масла, более 10 тысяч штук мясных консервов (тушёнка), 22 тонны макаронных изделий, 24 тонны сахара, 100 тысяч единиц продуктов быстрого приготовления.

Церемония передачи прошла в тот же день в Хайратоне, в ней приняли участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, первый заместитель хокима Сурхандарьин Анвар Орипов и министр экономики временного правительства Афганистана Дин Мухаммад Ханиф.

Афганские официальные лица выразили признательность народу Узбекистана за помощь во время священного месяца Рамадан.

Состоялись переговоры о развитии взаимного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества регионов.

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