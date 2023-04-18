Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков своим решением от 17 апреля назначил Рустама Абдулахатовича Юсупова начальником Главного управления благоустройства хокимията города. До этого он работал первым заместителем ГУБ и был врио руководителя.

Должность оставалась вакантной после увольнения Анвара Умарова в конце января вскоре после отставки бывшего хокима Джахонгира Артыкходжаева.

Шавкат Умурзаков ранее также назначил нового руководителя аппарата хокимията — вместо Эркина Иминова этот пост занял Юлдаш Исмаилов, работавший до этого на разных должностях в Кабинете министров Узбекистана, в том числе заместителем руководителя секретариата Кабмина по вопросам развития местной промышленности и кооперационных связей — заведующим отделом развития промышленного потенциала регионов.