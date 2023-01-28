Начальник Главного управления благоустройства при хокимияте Ташкента Анвар Хуснутдинович Умаров освобождён от должности «по собственному желанию». Об этом говорится в решении исполняющего обязанности хокима столицы Бахтиёра Рахмонова от 27 января.

Градоначальник поручил провести инвентаризацию материальных ценностей управления и организовать приёмку.

Анвар Умаров работал на этой должности с конца ноября 2021 года. До этого был помощником бывшего хокима Джахонгира Артыкходжаева, который был отправлен в отставку президентом Узбекистана на фоне кризиса с обеспечением жителей электричеством и газом.

Ранее Бахтиёр Рахмонов уволил Музаффара Абдурахманова, который работал помощником Джахонгира Артыкходжаева и входил в круг наиболее приближённых к нему людей.

23 января градоначальник также сменил руководителя предприятия «Тошшахарнур» («Ташгорсвет»), которое отвечает за ремонт и развитие уличного освещения, освещение парков и скверов и архитектурную подсветку.