Президент Шавкат Мирзиёев 17 апреля ознакомился с презентацией предложений, направленных на поддержку отраслей производства продовольственной продукции в Узбекистане.

Отмечается, что в 2022 году реализовано 1400 животноводческих проектов, поголовье крупного рогатого скота достигло 14 миллионов, овец и коз — 24 миллионов. Количество птицеводческих хозяйств составило около 1300, производство яиц увеличилось на 4%, мяса — на 28%. В сфере рыбоводства реализовано 290 проектов, заготовлено 502 тысячи тонн рыбы. Произведено 27 тысяч тонн меда.

В то же время в этих отраслях существует ряд проблем, связанных с нехваткой кормов, земли и оборотных средств, сообщила пресс-служба главы государства.

В 2023 году за счёт грантов Международного фонда сельскохозяйственного развития на 10 млн долларов в регионах планируется создать новые молокосборочные пункты на основе международного опыта, сообщил председатель Комитета ветеринарии и развития животноводства Бахром Норкобилов. Каждый пункт будет кооперировать с не менее 100 домохозяйствами, заготавливающими молоко.

Стоит отметить, что по данным Агентства статистики, по итогам марта цены на молоко, прочие молочные продукты и яйца за последние 12 месяцев выросли в среднем на 20,2%.

Кластеры намерены построить 64 животноводческих комплекса. Начнётся маркировка и идентификация скота с привлечением средств Всемирного банка.

Из Фонда реконструкции и развития Узбекистана (суверенный фонд страны) поручено направить 35 млн долларов на обеспечение птицеводческих хозяйств кормом и оборотными средствами. За эффективностью использования кредитов будет следить ассоциация «Паррандасаноат».

Кроме того, предусмотрено увеличение суммы субсидий на импорт племенных цыплят. Ожидается, что в результате указанных мер производство мяса птицы вырастет до 800 тысяч тонн в год.

Более того, отныне естественные водоёмы для рыбоводства будут сдаваться в аренду через интернет-аукцион. Ожидается реализация 241 отраслевого проекта, в том числе по промышленному разведению креветок. В рамках госпрограммы «Каждая семья — предприниматель» на рыбоводческие проекты намечено выделить кредиты без залога в размере до 50 млн сумов. За счёт этого в текущем году планируется заготовить 850 тысяч тонн мяса рыбы.

Глава государства подчеркнул, что естественные водоёмы и реки должны использоваться, помимо ловли рыбы, как центры экотуризма, способные привлечь местных и иностранных туристов.

Шавкат Мирзиёев поручил расширить работу по опылению сельскохозяйственных культур пчёлами. Определены меры по размещению ульев по краям 50 тысяч гектаров садов и 200 тысяч гектаров полей, созданию условий и стимулированию населения к занятию пчеловодством.