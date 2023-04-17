Прихожане церквей ряда протестантских конфессий встретили главный христианский праздник — Пасху. В ходе служения верующие читали отрывки из Евангелия, показывали театральные постановки, пели песни о воскресении Иисуса Христа. «Газета.uz» собрала фотографии богослужения из разных городов страны.
Ташкентская городская церковь Христа
Авторы фотографий Искандер Мирзахмедов, Мадина Аъзам.
Христианская Евангельская церковь «Сун Богым», Ташкент
Автор фотографий — Анастасия Ким.
Церковь «Милость», Ташкент
Автор фотографий — Анна Ким.
Бухарская Пресвитерианская церковь
Автор фотографий — Зарина Файзуллаева.
Ферганская церковь «Открытые Небеса»
Автор фотографии — Азиз Ганиев.
Церковь христиан Полного Евангелия, Чирчик
Автор фотографий: Илья Сёмин.
Андижанская церковь христиан Полного Евангелия
Автор фотографий — Даниил Вон.