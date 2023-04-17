Прихожане церквей ряда протестантских конфессий встретили главный христианский праздник — Пасху. В ходе служения верующие читали отрывки из Евангелия, показывали театральные постановки, пели песни о воскресении Иисуса Христа. «Газета.uz» собрала фотографии богослужения из разных городов страны.

Ташкентская городская церковь Христа

Авторы фотографий Искандер Мирзахмедов, Мадина Аъзам.

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

Христианская Евангельская церковь «Сун Богым», Ташкент

Автор фотографий — Анастасия Ким.

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

Церковь «Милость», Ташкент

Автор фотографий — Анна Ким.

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

Бухарская Пресвитерианская церковь

Автор фотографий — Зарина Файзуллаева.

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

Ферганская церковь «Открытые Небеса»

Автор фотографии — Азиз Ганиев.

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

Церковь христиан Полного Евангелия, Чирчик

Автор фотографий: Илья Сёмин.

пасха 2023, протестанты

Андижанская церковь христиан Полного Евангелия

Автор фотографий — Даниил Вон.

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты

пасха 2023, протестанты