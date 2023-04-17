Центральный банк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект постановления по определению предельного размера комиссии при проведении платежей со стороны населения.
Сегодня при оплате коммунальных услуг в кассах банков с потребителей взимается комиссия за услугу. Например, при оплате 100 тысяч сумов за электроэнергию некоторые банки и платёжные сервисы взимали с плательщиков посреднические услуги.
Постановлением президента с 1 мая 2023 года комиссионные платежи (сборы) за оказанные платёжные услуги по платежам, бенефициары которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками, будут взыскиваться не с плательщика — физического лица, а путём вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.
При этом размер комиссии будет определён до 1% суммы платежа, однако их общая сумма не может превышать предельных размеров, устанавливаемых Центральным банком.
Согласно проекту, ЦБ предлагает установить предельную комиссию в размере не более 20% БРВ (60,6 тысячи сумов). Если сегодня при оплате суперконтракта на 200 млн сумов, некоторые банки могут взимать 1% (2 млн сумов), то с 1 мая комиссия будет отниматься из суммы платежа и не будет превышать 60,6 тысячи сумов.
Порядок будет распространяться на:
- платежи за все виды государственных пошлин и административных штрафов;
- платежи за государственные услуги, оказываемые центрами государственных услуг, в том числе посредством Единого портала интерактивных государственных услуг;
- платежи дошкольным образовательным организациям, общим средним, средним специальным, профессиональным, высшим образовательным учреждениям, а также учреждениям послевузовского образования, переподготовки, повышения квалификации и здравоохранения;
- платежи за все виды коммунальных услуг;
- платежи за принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов, взимаемые органами Бюро принудительного исполнения;
- платежи Электронной торговой платформе E-auksion и Автоматизированной информационной системе K-Savdo;
- платежи за приобретение билетов для проезда в авиационном, железнодорожном и иных видах общественного транспорта.
В дальнейшем в данный перечень могут включаться дополнительные виды платежей.
Обсуждение проекта продлится до 2 мая.