Центральный банк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект постановления по определению предельного размера комиссии при проведении платежей со стороны населения.

Сегодня при оплате коммунальных услуг в кассах банков с потребителей взимается комиссия за услугу. Например, при оплате 100 тысяч сумов за электроэнергию некоторые банки и платёжные сервисы взимали с плательщиков посреднические услуги.

Постановлением президента с 1 мая 2023 года комиссионные платежи (сборы) за оказанные платёжные услуги по платежам, бенефициары которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками, будут взыскиваться не с плательщика — физического лица, а путём вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.

При этом размер комиссии будет определён до 1% суммы платежа, однако их общая сумма не может превышать предельных размеров, устанавливаемых Центральным банком.

Согласно проекту, ЦБ предлагает установить предельную комиссию в размере не более 20% БРВ (60,6 тысячи сумов). Если сегодня при оплате суперконтракта на 200 млн сумов, некоторые банки могут взимать 1% (2 млн сумов), то с 1 мая комиссия будет отниматься из суммы платежа и не будет превышать 60,6 тысячи сумов.

Порядок будет распространяться на:

платежи за все виды государственных пошлин и административных штрафов;

платежи за государственные услуги, оказываемые центрами государственных услуг, в том числе посредством Единого портала интерактивных государственных услуг;

платежи дошкольным образовательным организациям, общим средним, средним специальным, профессиональным, высшим образовательным учреждениям, а также учреждениям послевузовского образования, переподготовки, повышения квалификации и здравоохранения;

платежи за все виды коммунальных услуг;

платежи за принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов, взимаемые органами Бюро принудительного исполнения;

платежи Электронной торговой платформе E-auksion и Автоматизированной информационной системе K-Savdo;

платежи за приобретение билетов для проезда в авиационном, железнодорожном и иных видах общественного транспорта.

В дальнейшем в данный перечень могут включаться дополнительные виды платежей.

Обсуждение проекта продлится до 2 мая.