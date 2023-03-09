Президент Узбекистана подписал постановление по созданию дополнительных удобств для осуществления платежей населением, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Согласно документу, с 1 мая комиссионные платежи (сборы) за оказанные платёжные услуги по платежам, бенефициары которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками, взыскиваются не с плательщика — физического лица, а путём вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.

При этом размер комиссионных платежей будет определён до 1% суммы платежа, однако их общая сумма не может превышать предельных размеров, устанавливаемых Центральным банком.

Порядок будет распространяться на:

платежи за все виды государственных пошлин и административных штрафов;

платежи за государственные услуги, оказываемые центрами государственных услуг, в том числе посредством Единого портала интерактивных государственных услуг;

платежи дошкольным образовательным организациям, общим средним, средним специальным, профессиональным, высшим образовательным учреждениям, а также учреждениям послевузовского образования, переподготовки, повышения квалификации и здравоохранения;

платежи за все виды коммунальных услуг;

платежи за принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов, взимаемые органами Бюро принудительного исполнения;

платежи Электронной торговой платформе E-auksion и Автоматизированной информационной системе K-Savdo;

платежи за приобретение билетов для проезда в авиационном, железнодорожном и иных видах общественного транспорта.

В дальнейшем в данный перечень могут включаться дополнительные виды платежей, отметил Шерзод Асадов.