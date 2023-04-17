В Ферганской области задержана женщина, пытавшаяся продать 8-месячную дочь за 10 тысяч долларов, сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

Женщина, проживавшая и работавшая в массажной комнате в Фергане, собиралась продать девочку, ссылаясь на семейное положение, и купить квартиру в многоэтажке в Учкуприкском районе.

Сотрудники ОВД и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана задержали мать в Учкуприкском районе в момент получения денег от местной жительницы.

Задержанная заявила, что сожалеет о содеянном. Сейчас ведутся следственные действия.