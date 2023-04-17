В Ташкенте при получении взятки был задержан начальник районного отдела по делам обороны, сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

По данным СГБ, начальник военкомата пообещал помочь с получением военного билета за 600 долларов.

Он был задержан при получении денег в своём служебном автомобиле в ходе оперативного мероприятия сотрудников Ташкентского городского управления СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (Получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, подозреваемый взят под стражу.