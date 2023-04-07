Ипотечная программа «Мой первый дом» стартует с Зангиатинского района Ташкентской области. Об этом стало известно на совещании у президент Узбекистана 5 апреля.

Для реализации этой программы при Министерстве строительства будет создана специальная жилищная компания. В Зангиатинском районе будет выделено 36 га земли, на которых планируется построить 58 многоквартирных энергоэффективных домов для 2500 семей, социальные объекты и развлекательные центры.

За счёт реализации предпринимателям торговых и коммерческих площадей можно снизить себестоимость квартир, заявил глава государства.

Ожидается, что ежемесячные платежи за 2−3-комнатные квартиры в этих домах будут ниже текущих субсидируемых ипотечных платежей.

Ответственным лицам поручено завершить разработку мастер-плана массива в течение недели, провести его экспертное и общественное обсуждение.

Шавкат Мирзиёев объявил о планах запустить программу «Мой первый дом» в сентябре 2022 года.