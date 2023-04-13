В Бектемирском районе Ташкента на улице Олтинтопган 10 апреля примерно в 7:30 произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщило ГУВД столицы.

Н. Р., 1988 года рождения, находясь за рулём автомобиля Spark, из-за несоблюдения дистанции столкнулась с припаркованным на обочине другим Spark.

После этого Н. Р. потеряла управление и совершила наезд на женщину, которая шла вдоль дороги.

В результате пешеход Г. Д. (1983) получила тяжкие телесные повреждения и в состоянии комы второй степени была госпитализирована. 11 апреля в 2:15 женщина скончалась.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.