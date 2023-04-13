Узбекистан станет одной из первых шести стран, которая должна получить лекарства от детского рака в рамках новой глобальной платформы, сообщили «Газете.uz» в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ташкенте.

Делегация Министерства здравоохранения Узбекистана принимает участие в проходящем 12−13 апреля в Мемфисе (США) форуме по подготовке к запуску Глобальной платформы по обеспечению лекарственными препаратами детей с онкологическими заболеваниями (Global Platform for Access to Childhood Cancer Medicines, GPACCM).

Первая в своём роде платформа призвана способствовать обеспечению безопасными, эффективными и качественными препаратами от рака без финансовых трудностей примерно для 120 тысяч детей из 50 стран с низким и средним уровнем дохода к 2027 году. О планах по созданию глобальной инициативы 13 декабря 2021 года объявили ВОЗ и Детская исследовательская больница Святого Иуды (St Jude Children’s Research Hospital) США.

Форум объединил партнёров, представляющих широкий круг экспертов и организаций в сфере доступа к лекарствам от детского рака из разных стран, для взаимной работы по определению принципов управления платформой в рамках подготовки к успешной поставке препаратов и ее запуску.

Участники форума обсудят передовой опыт и стратегии для удовлетворения потребностей, связанных с доступом к лекарственным средствам от рака у детей. Это позволит совместно разрабатывать процессы на платформе для оптимизации ее внедрения на экспериментальной фазе и далее.

К настоящему времени определён полный список лекарств, которые будут предоставлены на первом этапе. Эти лекарства сначала получат шесть стран со всего мира, включая Узбекистан. Передача лекарств будет приурочена к официальному запуску платформы ориентировочно в сентябре.

Узбекистан был выбран в числе первых как страна, успешно сотрудничающая с Глобальной инициативой по детскому раку и тесно взаимодействующая с ВОЗ, а также приверженная борьбе с детским раком.

Новая платформа может изменить доступ к лечению детского рака с более широкими возможностями как для системы здравоохранения, так и для населения, отметили в представительстве ВОЗ.