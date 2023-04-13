Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на торжественной церемонии 12 апреля принял верительные грамоты у послов Палестины Джаведа Аввада, Японии Такаши Хатори, Катара Хасана Хамзы Хашима, Словакии Виктора Борецки и Пакистана Ахмеда Фарука, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поприветствовал вновь назначенных глав дипломатических миссий и поздравил их с началом деятельности в Узбекистане.

В своём выступлении президент отметил, что Узбекистан, проводящий открытую и прагматичную внешнюю политику, обретает все больше друзей и надёжных партнёров. Недавно были открыты посольства страны в Швеции и Венгрии, в Ташкенте начала работать дипломатическая миссия Катара.

«Лидер Узбекистана особо подчеркнул возрастающее значение проведения внешнеполитического курса, основанного на взаимном доверии и уважении со всеми странами, в условиях сложной международной обстановки, характеризующейся нарастающими противоречиями и конфликтами», — говорится в сообщении.

«Мы полны решимости стать более открытым и искренним партнёром для международного сообщества. В этом плане у нас есть политическая воля, решимость и, самое главное, возможности и достаточный потенциал», — заявил президент.

В ходе церемонии глава государства отдельно остановился на перспективных направлениях развития сотрудничества со странами, которые представляют вновь назначенные послы.

«Палестина является одним из традиционных партнёров Узбекистана на Ближнем Востоке. Наши народы на протяжении веков тесно связывают узы дружбы, общие религиозные и культурные ценности», — говорится в сообщении.





Президент отметил наличие значительного потенциала сотрудничества в сферах сельского хозяйства, производства строительных материалов, фармацевтики и текстиля и предложил организовать визиты представителей палестинских государственных организаций и частного бизнеса в нашу страну с целью развития взаимовыгодных обменов.

Обратившись к послу Японии, глава государства подчеркнул, что Токио является проверенным временем стратегическим партнёром Узбекистана, отношения с которым развиваются в духе взаимного доверия.





Он отметил, что Япония активно участвует в технологической модернизации экономики, промышленности и инфраструктуры Узбекистана. Запланированные многосторонние мероприятия, взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций, а также диалог «Центральная Азия — Япония» имеют важное значение в последовательном продолжении сотрудничества между двумя странами, добавил президент.

Катар является близкой дружественной страной, обладающей большим авторитетом и влиянием не только в арабо-мусульманском, но и во всем мире, отметил глава государства. Президент высоко оценил достижения Катара под руководством Эмира шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани и поздравил с успешным проведением чемпионата мира по футболу и Международной конференции ООН по наименее развитым странам в Дохе.





Оценивая перспективы сотрудничества, глава государства отметил наличие больших потенциальных возможностей и выразил уверенность, что предстоящий узбекско-катарский саммит станет историческим шагом в поднятии отношений двух стран на качественно новый уровень.

Как отмечалось, большое значение в укреплении торгово-экономического сотрудничества будут иметь масштабные совместные проекты в сферах энергетики, добывающей промышленности, химии, сельского хозяйства, строительства, экологического туризма и фармацевтики.

«Узбекистан видит в Словакии одного из перспективных партнёров в Европейском Союзе с весомым экономическим потенциалом», — отмечается в сообщении.





Президент выразил удовлетворение тем, что узбекско-словацкие отношения развиваются, обогащаясь новыми проектами и конкретными программами. Об этом свидетельствует рост за последние годы объёма взаимной торговли и количества совместных предприятий в 2 раза.

Узбекистан заинтересован в реализации проектов в инвестиционной сфере, в том числе с ведущими компаниями медицинской, фармацевтической и химической отраслей.

Отношения с Пакистаном, политический, экономический и военный потенциал которого неуклонно растёт, благодаря регулярным контактам лидеров двух стран поднялись на уровень стратегического партнёрства, отметил глава государства.





Стремительно развивается сотрудничество в сферах транспорта, сельского хозяйства, лёгкой промышленности, фармацевтики и других отраслях. Принята дорожная карта по увеличению объёма взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшее время.

Совместные усилия по содействию экономическому восстановлению Афганистана, в том числе скорейшее начало реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги послужат укреплению взаимосвязанности Южной и Центральной Азии, выразил уверенность президент.

Глава государства поблагодарил пакистанскую сторону за поддержку инициативы по созданию международной переговорной группы по Афганистану под эгидой ООН.

Президент Узбекистана также провёл короткие беседы с каждым послом. Иностранные дипломаты от имени первых лиц представляемых ими стран передали главе государства и народу Узбекистана приветствия и слова уважения.