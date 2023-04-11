Национальное агентство перспективных проектов пригласило известного казахстанского предпринимателя, инвестора и общественного деятеля Маргулана Сейсембаева в Ташкент. На лекции в Университете цифровой экономики и агротехнологий в воскресенье он рассказал о преимуществах сельского хозяйства для Узбекистана, регулировании нейросетей и о том, что можно сказать об уровне развития страны по заборам.

«Узбекистан может кормить много стран»

Маргулан Сейсембаев считает, что Узбекистан должен использовать своё сравнительное преимущество в сельском хозяйстве.

«Хоть и Казахстан, и Узбекистан отстали от передовых стран, наша сила в том, что у нас есть хорошая аграрка, мы можем стать хорошими поставщиками продуктов питания. Не уверен, что мы можем создать нейрон, компьютеры и планшеты, но мы можем поставлять прекрасные арбузы, прекрасные ягоды, яблоки».

Предприниматель подчеркнул, что Узбекистан должен приоритизировать развитие сельского хозяйства.

«Будет ошибкой, если Узбекистан пойдёт по пути индустриализации, потому что Китай уже использовал индустриализацию. Китай был фабрикой мира и пытаться их повторить — это идти по их следам. Зачем? Они будут всегда круче нас. Сейчас качество у них жёстко вверх растёт, по объёму производства и дешевизны мы победить не сможем. Конечно, есть вопросы национальной безопасности. Какие-то вещи мы должны производить сами, [даже если] у нас это получается коряво».

Бизнесмен отметил, что страна должна производить в первую очередь то, в чём она сильна.





«У меня есть такое правило эффективности: усиливай сильное. В чём Узбекистан силён? Овощи, бахчевые — усиляйте сильное. Узбекистан может кормить много стран. Причём вы можете кормить развитые страны, а это уже вопрос маркетинга, упаковки, как вы представите имидж страны. Для этого нужно переходить в более высокий сегмент, получать все экостандарты и экосертификаты для того, чтобы поставлять не только в Россию, а в Европу, Дубай, Южную Корею. Если у вас будут экостандарты, то цена будет дороже».

При этом развитие нейронных сетей, процесс роботизации и автоматизации поможет увеличить эффективность сельского хозяйства, считает предприниматель.

О регулировании нейронных сетей

Маргулан Сейсембаев заявил, что развитие нейросетей могут привести к драматическим последствиям во многих сферах. «Высшее образование находится под риском номер один, потому что нейроны могут заменить практически любую профессию. А то, что не они заменят, то заменит либо автоматизация, либо роботизация».

Он отметил, что нейросеть сможет заменить такие профессии, как офисные работники, юристы, менеджеры по работе с клиентами или специалисты в сфере маркетинга и продаж. Кроме того, автоматизация и роботизация заменят «синих воротничков». В результате уровень безработицы будет расти с большой скоростью. Проблему можно будет решить только организацией массовых общественных работ и введением безусловного базового дохода, считает он.

Бизнесмен предположил, что нейросеть будет трансформировать экономики со скоростью гораздо выше способности правительства поглощать эффекты этого процесса. Как последствие правительства начнут регулировать нейросети, так как «это схоже с атомной бомбой», отметил он.

Маргулан Сейсембаев также предложил НАПП регулировать нейронные сети: «Агентство перспективных технологий, вы занимаетесь регулированием крипторынка, но вы должны ещё начать заниматься регулированием нейронных сетей».

«Если есть заборы, значит нет доверия в обществе»

Предприниматель напомнил, что уровень развития экономики определяется по уровню справедливости в обществе. По его мнению, уровень развития страны можно также определить по тому, окружены ли заборами здания.

«Когда я приезжаю в любую страну, я могу сразу примерно определить уровень развития этой страны. По какому параметру? По заборам. Я смотрю — вокруг частных домов заборы. Если есть заборы, значит, нет доверия в обществе».

«Что такое заборы? Это отсутствие доверия. А что такое отсутствие доверия в обществе? Это значит высокие транзакционные издержки в экономике. Это большие расходы на содержание правоохранительных органов, большие расходы на содержание охранных служб, большие расходы на содержание нотариусов, большие расходы на содержание юристов. Это загруженность судов. Вот что значат простые заборы».