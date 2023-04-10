Утром 10 апреля на 216-м км автодороги «Ташкент — Ош» на перевал Камчик произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Водитель Lacetti, направлявшийся в сторону Ташкента, потерял управление, в результате чего машину выбросило в кювет, говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники специального поискового пожарно-спасательного управления МЧС по Камчику. В течение нескольких минут автомобиль был поднят на дорогу.

В момент аварии в салоне находились два человека, которые получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.

В процессе ликвидации ДТП движение автомобилей на перевале не прерывалось, уточняется в сообщении.

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