В понедельник с прохождением атмосферного фронта по центральным и восточным районам Узбекистана вновь пройдут дожди, по Ташкентской области и областям Ферганской долины — местами сильные, в отдельных районах возможно выпадение града, сообщил Узгидромет.

Местами будет наблюдаться усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 22−25 м/с. Дневная температура воздуха будет в пределах +15…+20 градусов Цельсия.

Со вторника на территорию Узбекистана через Туркменистан начнёт поступать очень тёплая и сухая воздушная масса с районов зарубежного юга. По стране ожидается преобладание погоды без осадков, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области 14 апреля местами возможен дождь, гроза.

Дневная температура воздуха повысится к концу рабочей недели до +29…+32 градусов, а по северу, югу и пустынной зоне — до +35…+37. Местами 11−14 апреля возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

По предгорным и горным районам 10−11 апреля временами пройдёт дождь, местами — сильный. В высокогорьях (в зонах свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег. Возможны селе-паводковые явления. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.

В Ташкенте в понедельник временами дождь, возможны гроза и выпадение града. Ветер западный 5−10 м/с, при грозе возможно усиление до 12−17 м/с. 11−14 апреля осадков не ожидается. С середины недели воздух начнёт быстро прогреваться. Если в понедельник и вторник дневная температура будет в пределах +16…+19 градусов, то к пятнице — уже в пределах +30…+32.