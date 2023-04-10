Посол Японии в Узбекистане Такаши Хатори от имени правительства своей страны передал Обществу слепых Узбекистана комплект оборудования для печати литературы на шрифте Брайля. Церемония состоялась 7 апреля.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Японии, комплект стоимостью свыше 91,2 тысячи долларов США включает принтеры Брайля для изготовления книг и учебных материалов на узбекском языке, а также программное обеспечение для перевода шрифта Брайля.

Оборудование предоставлено в рамках грантовой программы японского правительства «Безвозмездная помощь социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности».

«Чтобы все люди могли жить достойно, Япония продвигает концепцию „Обеспечение безопасности человека“ как основу внешней политики, которая заключается в продвижении развития стран и общества посредством защиты и укрепления навыков личности», — отметил посол Японии.

«Мы надеемся, что предоставленное оборудование будет эффективно использовано для расширения возможностей качественного образования для слабовидящих», — отметил Такаши Хатори.