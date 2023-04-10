Правоохранительные органы 8 апреля задержали заместителя хокима Избасканского района Андижанской области по вопросам инвестиции, промышленности и торговли А. Каримова, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, замхокима (1990 года рождения) задержан при получении 5,3 млн сумов в служебной комнате. Он предположительно обещал помочь заявителю купить землю площадью 0,08 га в охранной зоне Большого Ферганского канала в махалле «Кугай» путём проведения закрытых торгов на E-Auksion.

В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса — мошенничество с использованием служебного положения.

Это преступление наказывается штрафом от 300 до 400 базовых расчётных величин или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определённого права. При этом в случае возмещения причинённого материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения или лишения свободы.