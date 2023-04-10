Президент Узбекистана 7 апреля подписал постановление о всестороннем развитии массового и профессионального футбола.

Документом предусмотрены меры по популяризации футбола среди населения, особенно молодёжи. Так, ежегодно будут проводиться среди молодёжи махаллей, в том числе в дошкольных образовательных организациях, фестивали и соревнования «Массовый футбол», среди учащихся школ — республиканское соревнование «Футбол в школах», среди студентов вузов — республиканское соревнование «Студенческая лига».

Запланировано также создание необходимых условий для занятия молодёжью, в том числе лицами с инвалидностью, футболом.

Согласно постановлению, школы футбольного мастерства из система Министерства молодёжной политики и спорта передаются в ведение Ассоциации футбола Узбекистана и будут преобразованы в футбольные академии.

При Ассоциации футбола будут созданы футбольные школы в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. В числе их задач — создание системы селекции юных футболистов, привлечение детей и подростков к занятием этим видом спорта и обеспечение футбольных академий и клубов квалифицированными спортсменами всех возрастных категорий.

Что касается «большого» футбола, для его развития поручено использовать опыт Японии и Хорватии и привлекать на должности технического директора Ассоциации футбола и футбольных академий специалистов по внедрению зарубежного опыта.

Кроме того, предусмотрено расширение использования системы VAR (видеопомощник рефери) для обеспечения справедливости и прозрачности футбольных матчей.

Постановлением одобрено предложение Алмалыкского и Навоийского горно-металлургических комбинатов, Узметкомбината и Узбекнефтегаза об оказании благотворительной помощи для развития футбола. В месячный срок за спонсорами закрепят профессиональные футбольные клубы Суперлиги и Пролиги Узбекистана.

Инвесторам, спонсирующим и предоставляющим благотворительные пожертвования профессиональным футбольным клубам, а также покупающим футбольные клубы, выставленные на публичные торги, будут предоставлять государственную поддержку и дополнительные льготы, соответствующее положение должно быть разработано в трёхмесячный срок.

Профессиональным футбольным клубам, в уставном фонде которых доля государства составляет 50% и более, разрешено закупать по прямым договорам спортивное оборудование, инвентарь, фармацевтическую продукцию, спортивное питание, искусственный газон, спортивную экипировку и другие необходимые для футбола предметы.

Постановлением образован Фонд поддержки футбола Узбекистана при Ассоциации футбола. Источниками его финансирования станут:

средства, выделяемые из государственного бюджета;

спонсорские средства Узметкомбината, Алмалыкского и Навоийского ГМК и Узбекнефтегаза;

благотворительные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов Узбекистана;

доходы от размещения временно свободных средств Фонда на депозитах коммерческих банков;

гранты и средства технического содействия международных финансовых организаций и зарубежных государств;

Министерству экономики и финансов поручено с 2023 года ежегодно выделять из государственного бюджета 25 млрд сумов на поддержку фонда.

Средства фонда будут использовать на следующие цели:

развитие массового и профессионального футбола, закупка современного оборудования и оснащения;

покрытие расходов на создание системы обучения передовой методике обучения и инновациям для футбольных специалистов, в том числе на стимулирование привлечённых из-за рубежа иностранных специалистов;

закупка и внедрение современных футбольных технологий и другое.

В документе отмечается, что Федерация международных футбольных ассоциаций (FIFA) выделила 4,2 млн долларов на строительство четырёх современных футбольных полей в 2022—2023 годах на стадионе «Дустлик» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.

Запланировано построить в 2023—2024 годах на территории стадиона «Дустлик» Центра сборных команд для занятий сборных команд по футболу всех возрастных категорий. В этом центре также будет размещена Республиканская детско-юношеская футбольная академия.