Сенат Олий Мажлиса на пленарном заседании в четверг одобрил поправки в законодательство, направленные «на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные преступления».

Согласно документу, с которым ознакомилась «Газета.uz», Уголовный кодекс дополняется новым термином «коррупционные преступления». Теперь под это понятие подпадают преступления, предусмотренные:

новым пунктом «д» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты путём злоупотребления должностным положением);

Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты путём злоупотребления должностным положением); пунктом «г» части 4 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения);

(мошенничество с использованием служебного положения); статьёй 192−9 (коммерческий подкуп);

(коммерческий подкуп); статьёй 192−10 (подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации);

(подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации); новым пунктом «в» части 2 статьи 192−11 (злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями из корыстных побуждений);

(злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями из корыстных побуждений); новым пунктом «в» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями из корыстных побуждений);

(злоупотребление властью или должностными полномочиями из корыстных побуждений); новым пунктом «в» части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий из корыстных побуждений);

(превышение власти или должностных полномочий из корыстных побуждений); новой частью второй статьи 208 (бездействие власти, совершённое из корыстных побуждений);

(бездействие власти, совершённое из корыстных побуждений); новым пунктом «в» части 2 статьи 209 (должностной подлог из корыстных побуждений);

(должностной подлог из корыстных побуждений); статьёй 210 (получение взятки);

(получение взятки); статьёй 211 (дача взятки);

(дача взятки); статьёй 212 (посредничество во взяточничестве);

(посредничество во взяточничестве); статьёй 213 (подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан);

(подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан); статьёй 214 (незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды);

(незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды); новым пунктом «б» части 2 статьи 301 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти из корыстных побуждений);

(злоупотребление властью, превышение или бездействие власти из корыстных побуждений); преступление, предусмотренное статьёй 243 УК (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), совершённое в отношении доходов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений.

Помимо этого, ужесточаются наказания за коррупционные преступления. В частности, санкция за преступление, связанное с хищением путём использования служебных полномочий, перемещается из части 2 в часть 3, где более жёсткое наказание. Если сейчас это преступление наказывается штрафом от 100 до 300 БРВ или обязательными общественными работами до 480 часов или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 2 до 5 лет или лишением свободы до 5 лет, то теперь будет предусмотрен штраф от 300 до 600 БРВ или исправительные работы до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 10 лет.

Санкция за преступление, связанное с мошенничеством путём использования служебных полномочий, также перемещается из части 2 в часть 3, где предусмотрено более жёсткое наказание (максимальное наказание увеличивается с 8 до 10 лет лишения свободы).

Максимальное наказание по статье 192−10 (подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации) с исправительных работ до 1 года увеличивается до ограничения свободы до 1 года либо лишения свободы до 1 года.

Статья 208 (бездействие власти) дополняется частью 2 (те же действия, совершённые из корыстных побуждений), которая предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 600 БРВ или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определённого права.

Максимальное наказание по части 3 статьи 210 (получение взятки в особо крупном размере либо в интересах организованной группы), по части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере либо в интересах организованной группы), по части 3 статьи 212 (посредничество во взяточничестве за вознаграждение, при получении или даче взятки в особо крупном размере, в интересах организованной группы) увеличивается с 15 лет до 20 лет лишения свободы.

К наказанию по части 1 статьи 213 (подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан) и по части 1 статьи 214 (незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды) добавляется санкция в виде ограничения свободы до 1 года либо лишения свободы до 1 года.

По другим статьям, перечисленным в списке коррупционных преступлений, добавляется фраза «из корыстных побуждений».

Кроме того, теперь к лицам, осуждённым за хищение путём присвоения или растраты, мошенничество, уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей и полностью не возместившим ущерб, причинённый преступлением, а также лицам, совершившим такие преступления, как получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве, не применяются такие нормы, как условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким.

Сенаторы отметили, что вносимые поправки служат конкретному определению коррупционных преступлений и разработке системных мер по противодействию этим видам преступлений, предупреждению коррупционных преступлений, установлению справедливого наказания лицам, совершившим коррупционные преступления, а также надёжной защите прав и интересов потерпевших в результате преступления.

Председатель Сената Танзила Нарбаева, выступая на заседании, подчеркнула, что каждое коррупционное преступление по своей сущности наносит ущерб очень большому количеству людей. Она также отметила важность активного общественного контроля и строгих законов в борьбе с этими преступлениями.