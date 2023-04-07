Дело о самоубийстве 19-летней женщины в Ургутском районе Самаркандской области, чьё фото было опубликовано в Telegram-канале с компрометирующим названием, будет расследовано заново, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«Газета.uz» писала, что прокуратура района отказалась возбуждать уголовное дело по факту самоубийства, не найдя в чьих-либо действиях состава преступления.

«Прокуратура Самаркадской области изучило данное решение в надзорном порядке и отметила его, дав указание о проведение всесторонней, полной и объективной дополнительной проверки», — говорится в сообщении.

«О законном решении, принятом по результатам дополнительной проверки, будет сообщено общественности», — добавили в Генпрокуратуре.

Женщина повесилась 3 марта в подсобном помещении родительского дома. Муж покойной сообщил, что её фотография была размещена в канале с названием, намекающим на интимные видео. В сообщении областной прокуратуры, опубликованном до этого, говорится, что снимок никак не был подписан, а девушки на фотографиях в канале были в одежде.

О самоубийстве стало известно из публикации проекта против насилия Nemolchi.uz. В ней говорится, что женщина рассказала о фотографии супругу, который её поддержал, а потом своему отцу, после чего поехала домой к родителям. Её отец устроил скандал и кричал на неё, говорится в публикации.