Выставка «Диалоги» в театре Марка Вайля «Ильхом» — вторая после декабрьского пожара. Она экспонируется в холле и создаёт в свежеотремонтированных стенах атмосферу улиц Нью-Йорка. Такой эффект производят представленные на выставке картины и коллажи в стиле граффити. Авторы работ — группа молодых столичных художников и Лэнс Джонсон, художник-муралист из США.





В Узбекистан Джонсон приехал в первой декаде марта, чтобы принять участие в арт-резиденции, которую «Ильхом» организовал совместно с международной организацией CEC ArtsLink. Формат проекта предполагал совместную работу американского художника с молодыми ташкентскими коллегами в помещении, предоставленном театром. В течение почти трёх недель с помощью краски, маркеров и трафаретов они создали около 20 абстрактных картин, которые легли в основу выставки «Диалоги».

«Выставка называется „Диалоги“, потому что искусство — это универсальный язык. Мы можем не понимать языки друг друга, но когда занимаемся совместным творчеством, этот барьер исчезает», — сказал Лэнс Джонсон.

Занятия в арт-резиденции, по рассказам участников, меньше всего были похожи на уроки, где взрослый и опытный учит, остальные слушают и повторяют. Сам Джонсон, будучи куратором, предпочитал ставить не задачи, а музыку: любимые джаз, хип-хоп. По его словам, гораздо важнее было сделать так, чтобы художники получили удовольствие от творческого процесса, обрели свободу в выражении себя через разные стили и техники, в том числе граффити.

«Я вырос в Нью-Йорке. С детства был погружён в граффити, потому что они везде: в метро, на улицах. Я видел цвета, движение и энергию города, слышал музыку, как разговаривают люди, и всё это вдохновляло меня на подсознательном уровне, стало частью моей ДНК. Мне нравится воссоздавать эти слои в своих произведениях», — рассказал Лэнс Джонсон.

Холсты для него как нью-йоркские стены, на поверхности которых художник импровизирует, полностью отдаваясь чувствам, подобно джазовому музыканту. Душой своих работ Джонсон считает слова. Самые часто используемые — «любовь», «мир», «вдохновение», «красота», «мечта» на языках стран, в которых он побывал. Есть у художника и собственный шрифт.

Джонсон работает акриловыми красками, использует аэрозоли и трафареты, скребки, редко — кисти.

«Мои работы довольно абстрактны, процесс их создания — чистая импровизация. Обычно я работаю над пятью произведениями одновременно. Много перемещаюсь по студии, фоном играет музыка. Слои накладываю до тех пор, пока интуитивно не почувствую, что картина готова. Часто говорю людям, что я не учился на художника, поэтому не знаю, что нельзя делать. Так и творю, и это работает», — поделился Лэнс Джонсон.





В работе арт-резиденции приняли участие шесть молодых ташкентских художников, которые уже сотрудничали с театром «Ильхом» в рамках первой в этом году выставки «Ода радости». Студентку четвёртого курса Республиканского художественного колледжа имени Бенькова Лейлу Рахматуллаеву и художника Хасана Хамраева привлекли идея коллаборации и формат лаборатории, ценность которого — энергообмен.

«В арт-резиденции ценились индивидуальность человека, его взгляды на жизнь, разные стили. Это то, что мне понравилось больше всего. Как художник Лэнс очень располагает тем, что он свободен в творчестве — во мне такой свободы пока нет. Интересны техники нанесения красок. В будущем планирую использовать их в своих работах», — рассказал Хасан Хамраев.

(слева направо) Лейла Рахматуллаева, Марджона Носирова и Хасан Хамраев.

Свободу самовыражения как отличительную черту Джонсона выделяет и Лейла Рахматуллаева.

«Лэнс не рисует, он летает. От одной картины к другой, совершенно не сомневаясь, он наносит размашистые мазки, разные цвета, использует любые подручные средства. Лэнс очень вдохновляет тем, что он не скован ни в какие рамки, открыт миру творчества, и именно поэтому его работы и процесс их создания поражают», — поделилась девушка.

На выставке представлено несколько работ художницы. Одна из них — «Неосознанный автопортрет» — создана в коллаборации с Джонсоном. По словам Лейлы, стиль, в котором картина выполнена — результат творческого поиска в рамках арт-резиденции. Сейчас рисовать в такой манере художнице комфортнее всего.





Также в экспозицию включены фотографии, которые на занятиях в лаборатории из категории «неудавшиеся» перешли в ряд креативных арт-объектов.

«Я снимала процесс лаборатории на старую плёнку, но не учла тот факт, что она может окислиться внутри фотоаппарата. Это и произошло. Кадры получились какими-то фиолетовыми, на них мало что было понятно. Я сначала очень расстроилась, а на следующий день в лаборатории ребята предложили мне на этих фотографиях порисовать. Результат превзошёл все ожидания, и его можно увидеть на выставке. Этот случай научил меня тому, что не бывает безвыходных ситуаций — бывают дурацкие решения», — рассказала Лейла Рахматуллаева.





По завершению арт-резиденции Лэнс Джонсон выразил желание вернуться в Узбекистан, чтобы лучше узнать культуру страны и укрепить завязавшиеся творческие связи с ташкентскими художниками. На память о себе он оставил не только картины, но и инструменты, которые привёз с собой.

Выставка «Диалоги» в театре «Ильхом» продлится до конца апреля. Вход свободный.