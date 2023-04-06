«Узэнергоинспекция» за март выявила 559 случаев незаконного использования газа в объёме 79 млн кубометров по всему Узбекистану, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Размер ущерба составил 76,3 млрд сумов.
Случаи незаконного использования газа, в основном, обнаружены в следующих регионах:
- в Бухарской области — 24,3 млн кубометров на 24,2 млрд сумов;
- в Ферганской области — 19,3 млн кубометров на19,3 млрд сумов;
- в Джизакской области — 9,9 млн кубометров на 10 млрд сумов;
- в Самаркандской области — 10,1 млн кубометров на 8,5 млрд сумов;
- в Ташкенте — 7,1 млн кубометров на 7,1 млрд сумов.
Случаи незаконного использования по категориям потреблений:
- АГНКС — в 22 случаях на 41,7 млрд сумов;
- производственные предприятия — в 90 случаях на 24,9 млрд сумов;
- теплицы — в 17 случаях на 1,1 млрд.сум;
- предприятия общепита — в 54 случаях на 1 млрд сумов.
Документы по выявленным случаям направлены в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что ущерб от незаконного использования электроэнергии по Узбекистану в марте составил почти 22 млрд сумов.