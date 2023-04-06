С 1 мая в Узбекистане вводится требование проведения обязательной инженерно-геологической экспертизы участков застройки перед началом строительства зданий. Об этом говорилось на совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева 5 апреля.

Решение принято в связи с тем, что в последние месяцы в мире и в регионе Центральной Азии наблюдается сейсмическая активность, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, отныне к строительству объектов, к которым применяются повышенные требования сейсмобезопасности, таким как многоэтажные здания, мосты и тоннели, будут возводиться исключительно строительно-подрядные компании с высоким рейтингом (категорий A и B).

На совещании говорилось, что половина из 3000 предприятий по производству железобетона не имеет своих лабораторий. Президент подчеркнул, что именно бетон является основным фактором, влияющим на качество домов, и потребовал создать на всех этих предприятиях современные лаборатории.

Согласно озвученным данным, в прошлом году в стране было выявлено более 1000 случаев использования некачественных железобетонных изделий, стеновых конструкций и некачественных сварочных работ.

Глава государства также затронул проблемы с дренажной системой городов, отметив, что ей состояние каждый раз проявляют обильные осадки.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству строительства и хокимияту Ташкента в течение двух недель принять программу по решению этой проблемы и начать её реализацию.