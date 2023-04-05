В Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои 18 и 19 апреля состоятся выступления балетной труппы Мариинского театра (Россия). Инициатором проведения выступил Фонд развития культуры и искусства Узбекистана при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт».

Артисты старейшего русского музыкального театра представят одноактные постановки основоположника классического романтического балета XX века балетмейстера Михаила Фокина, которые он создал для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже и Лондоне (1907−1914 годы) и Мариинки.

«Шопениана». Фото: Мариинский театр.

В программе вечеров — ставшие классикой «Шопениана» на музыку Фредерика Шопена, «Видение розы», в котором звучат произведения Карла фон Вебера, «Лебедь» Камиля Сен-Санса и симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова «Шехеразада».

На сцене ГАБТа выступят премьеры и примы-балерины Мариинского театра Тимур Аскеров, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров, Оксана Скорик, а также солисты Мария Ширинкина, Камилла Мацци и Раманбек Бейшеналиев.

В пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана «Газете.uz» сообщили, что вход на балетные вечера будет по пригласительным. Их получат студенты и специалисты Государственной консерватории, Государственной академии хореографии и Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Карима Зарипова.