В Ташкенте оглашён судебный приговор в отношении трёх мужчин, признанных виновными в убийстве старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД Узбекистана, сообщила пресс-служба столичных судов со ссылкой на сюжет телеканала Milliy.

Преступление произошло в сентябре 2022 года. Фигурантами уголовного дела являются трое мужчин (1986, 1987 и 1984 годов рождения). Согласно материалам делам, один из них задушил сотрудника МВД, после чего тело подожгли и сбросили в канал.

Сестра покойного сообщила, что один из работников магазина её брата, чтобы не возвращать крупный долг, «совершил ложный вызов и умышленно убил его». Тело нашли спустя три дня. По её словам, у покойного было четверо детей, включая младенца. Она попросила пожизненный срок подсудимым.

Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам признал одного подсудимого (1987) виновным по пункту «п» части 2 статьи 97 через статью 28 Уголовного кодекса (соучастие в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, то есть группой лиц или членом организованной группы либо в её интересах) и приговорил его к 23 годам лишения свободы.

Второй фигурант (1986) получил 24 года лишения свободы по пунктам «и» и «п» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах и из корыстных побуждений), пункту «а» части 4 статьи 164 (разбой, совершенный в особо крупном размере), пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, в особо крупном размере) УК.

Третий подсудимый (1984) осуждён к 24 годам и 1 месяцу по пунктам «и» и «п» части 2 статьи 97 и пункту «а» части 4 статьи 164 УК.