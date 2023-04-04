Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 4 апреля при Кабинете министров создаются два научно-образовательных учреждения.

Это Институт макроэкономических и региональных исследований, образуемый на базе Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономики и финансов, и Высшая школа бизнеса и предпринимательства — на базе Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Минэкономфине.

В документе говорится, что решение направлено на совершенствование научных подходов и системы подготовки управленческих кадров для эффективной реализации экономических реформ.

В составе института будет действовать Центр земельных реформ, который займётся изучением проблем и подготовкой предложений по обеспечению занятости и повышению доходов населения путём эффективного использования и оптимального распределения земельных ресурсов в регионах.

В структуре высшей школы образуется Проектный офис «Продвижение и внедрение зелёной экономики» и Центр по работе с бизнес-инкубаторами и стартап-проектами.