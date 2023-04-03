В двух областях Узбекистана выявлены факты незаконной вырубки деревьев, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов.

В махалле «Табассум» города Карши незаконно вырублены 30 многолетних деревьев (тутовник и сосна).





По оценке ведомства, ущерб растительному миру оценивается в 151,65 млн сумов. Документы по этому факту переданы в прокуратуру Кашкадарьи.

29 марта Telegram-канал ekologuz сообщил о вырубке фисташковых деревьев на территории в 4 га лесного хозяйства «Саксон ота» Чаткальского лесного отдела в Ташкентской области. Канал написал, что фисташка «растёт медленно, а деревьям на фото не менее шести лет, хоть они и выглядят маленькими».





1 апреля после изучения ситуация в Ташкентском областном управлении Министерства природных ресурсов заявили, что житель Чирчика С. А. вырубил 48 саженцев «для дров».

По факту нарушения оформлен административный протокол по части 1 статьи 79 Кодекса об административной ответственности (незаконная порубка, раскорчёвка, повреждение, уничтожение или пересадка деревьев, кустарников, других растений и молодняка), ведётся оценка ущерба.