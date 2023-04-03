Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана официально обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия хокима Касанского района Кашкадарьинской области Асрола Бойкораева, сообщила 2 апреля пресс-служба совета.

31 марта правозащитник Абдурахмон Ташанов написал в Facebook, что Асрол Бойкораев на собрании в этот день, посвящённом проблемам в сельском хозяйстве, заставил местных фермеров, держащих пост, пить воду. По его словам, хоким при этом заявил: «Вы держите уразу и ведёте себя тихо. А кто будет работать?»

Копия письма.



В письме председателя Совета фермеров Зафара Мустафакулова в Генпрокуратуру напоминается о статье 31 Конституции, посвящённой свободе совести, и статье 4 закона о свободе совести и религиозных организациях, гарантирующем каждому исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

«Указанные действия хокима Касанского района в дни политических процессов, когда в нашей стране ведётся подготовка к проведению референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию, стали причиной широкого недовольства граждан в социальных сетях», — отмечается в письме.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры «Газете.uz» подтвердили получение письма и начало изучения ситуации.

Ранее пресс-секретарь Касанского хокимията Дилшод Набиев в своём Telegram-канале опроверг сообщения о действиях хокима, отметив, что правозащитник не привёл каких-либо оснований для своего заявления.

«31 марта хоким Касанского района не вызывал каких-либо фермеров к хокимият района», — отмечалось в заявлении, которое позже было удалено.