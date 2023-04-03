Главный архитектор, начальник отдела строительства Бахмальского района Джизакской области Ш. Б.покончил с собой. Прокуратура Самаркандской области подтвердила информацию об этом, опубликованную в интернете, 3 апреля.

Сообщается, что 13 марта было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 103 Уголовного кодекса Узбекистана — доведение до самоубийства или покушения на него путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица.

Следственные действия ведёт прокуратура Самаркандской области. В соответствующих ведомствах назначены служебные проверки, отмечается в сообщении.