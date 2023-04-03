Во время сильного ливня в воскресенье, 2 апреля, около 17:00 в доме №59 по улице Бабура в Ташкенте рухнули два балкона. Корреспонденты «Газеты.uz» побывали на месте и поговорили с жителями дома.

По их словам, на балконы четвёртого, верхнего, этажа вода полилась через край засорённого листвой сливного желоба.

Один из жителей в разговоре с корреспондентом отметил, что во время последнего ремонта фасада дома в конструкцию балконов внесли изменения. Изначально это были открытые балконы с перилами. Во время ремонта их облицевали пенопластовыми блоками. Кроме того, по словам собеседника, некоторые жильцы обложили балконы кирпичом. В обоих случаях не были сделали сливные лотки, поэтому вода не смогла вытечь наружу.

Как рассказал житель дома, под массой скопившейся воды и облицовочного материала сперва обвалился балкон на четвёртом этаже. Падая вниз, он зацепил и увлёк за собой также балкон третьего этажа. На втором этаже конструкция получила только трещины и сколы. От падения балконов пострадали также окна и двери, выходящие к ним. Их временно закрыли полиэтиленовой пленкой.

В соседнем же подъезде жители своевременно проделали дыру в пенопластовой облицовке балкона, что позволило воде стечь вниз.

Хокимият Яккасарайского района по поводу этого инцидента сообщил, что во внутренней части дома, построенного в 1963 году, никаких повреждений не обнаружено.

Что касается обрушения балконов, по данным хокимията, эту ситуацию в срочном порядке изучили спасатели МЧС и представители инспекции по надзору за жилищным фондом Ташкента.

«Соответствующие организации запланировали проведение инструментального технического осмотра», — говорится в сообщении. В хокимияте пообещали подробнее рассказать об этом позже.

Фото

Устранение последствий происшествия спасателями 2 апреля. Фото: хокимият Яккасарайского района

Остатки обрушившихся балконов. Фото: «Газета.uz»

Повреждения балкона второго этажа. Фото: «Газета.uz»

Отверстие, проделанное для отвода воды. Фото: «Газета.uz»