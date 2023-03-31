Министр юстиции Акбар Ташкулов 28 марта встретился с журналистами и отчитался о деятельности своего министерства в 2022 году. В ходе открытого диалога он также ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ и общественности.

Один из участников встречи отметил фальсификацию бюллетеней во время выборов и другие проблемы в традиционной избирательной системе. Он поинтересовался, планирует ли Узбекистан в ближайшее время перейти к электронному голосованию на выборах.

Министр подчеркнул, что за фальсификацию бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность и необходимо сообщать в правоохранительные органы, если имеются такие факты.

«Избирательный кодекс принят. Избирательная система с годами совершенствовалась. Для [электронного голосования] должна появиться электронная база, электронный реестр. Должна быть сформированы определённая инфраструктура. Во многих странах к этому ещё не перешли. Даже в странах с более высоким уровнем развития, чем у нас, ещё не перешли на электронное голосование и у них бумажная система», — сказал Акбар Ташкулов.

По его словам, под инфраструктурой подразумевается сбор отпечатков пальцев 18 миллионов избирателей (из 36-миллионного населения) и других данных для идентификации личности, а также устройства для голосования и система защиты персональных данных.

«Некоторые люди не хотят, чтобы кто-то знал, как они проголосовали в электронной системе. Вы не подумайте, что электронная система совершенна. Она может точно рассказать, что вы сделали, за кого вы проголосовали, а за кого не проголосовали. Этого не хотят, поэтому есть такая вещь как анонимность. Нельзя сказать, что электронная система идеальна. Если система получает отпечатки ваших пальцев, то она будет знать, как вы голосовали. Это нужно?» — задася он вопросом.

Международный наблюдатель от Великобритании Ваис Каис во время выбором президент в октябре 2021 года выразил надежду, что к следующим выборам в Узбекистане будет внедрено онлайн-голосование, которое позволило бы избирателям голосовать из любой точки мира, сократило организационные расходы и сделало работу избирательных комиссий более продуктивной.