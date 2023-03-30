Компания «Худудгазтаъминот» подписала ряд соглашений и договоров с итальянскими компаниями по совершенствованию сферы газоснабжения Узбекистана и подготовке специалистов «нового формата», сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно договорённостям, «Худудгазтаъминот» совместно с Pietro Fiorentini, одним из ключевых мировых производителей газового оборудования, начнут реализацию проекта по модернизации и реконструкции газораспределительной системы Узбекистана. К финансированию проекта будут привлечены средства Государственного агентства экспортно-импортного финансирования SACE (Италия) в размере 200 млн евро. Кроме того, планируется создание Школы по подготовке инженеров газового сектора на базе образовательного центра HGT Training.





Pietro Fiorentini поставит в Узбекистан современные газорегуляторные пункты (ГРП), регуляторы давления, фильтры и другие компоненты, а Terranova — систему телеметрии, которая позволит установить удалённый мониторинг и контроль за ГРП.

Пилотный проект по установке четырёх ГРП от Pietro Fiorentini был осуществлён в махалле «Каттаховуз» Шайхантаурского района Ташкента, откуда поступало больше всего обращений граждан. Современные газорегуляторые пункты позволили привести в порядок газораспределительную систему махалли и равномерно обеспечить 305 домохозяйств и пять оптовых потребителей природным газом, отметили в компании.





Одновременно с модернизацией и реконструкцией газораспределительной системы Узбекистана начнётся переподготовка инженеров газового сектора, которые смогут работать на новом оборудовании и освоить современные тенденции управления газовым хозяйством.

Ожидается, что Школа по подготовке инженеров газового сектора будет оснащена по последнему слову техники, а для проведения занятий будут приглашены специалисты из-за рубежа.





В «Худудгазтаъминот» напомнили, что перед компанией стоит задача в течение следующих лет перевести на двухступенчатую систему газоснабжения 706,5 тысячи домохозяйств и внедрить программное обеспечение, автоматически формирующее баланс объёмов потребления природного газа. Планируется также проложить 381,3 км новых, провести капитальную реконструкцию и модернизацию 452,4 км газовых труб. Намечено обновление 5400 газораспределительных пунктов, внедрение на 2800 объектах высокого давления системы телеметрии, установкаа на газораспределительных сетях высокоточных ультразвуковых счётчиков газа.

«Масштабное обновление газораспределительной системы позволит заменить морально устаревшие сети, эксплуатация которых превысила многолетний период. Это, в свою очередь, скажется на снижении потерь природного газа при транспортировке, его равномерном распределении между всеми категориями потребителей, а также установлении контроля над технологическом процессом в режиме реального времени», — отметили в компании.