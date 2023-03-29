Разрушительное землетрясения в Турции и недавние толчки в Афганистане и Таджикистане, которые ощутили жители Узбекистана, усилили страх населения перед этим явлением природы. Напряжение жителей усугубляет распространение ложной информации о предстоящих сильных землетрясениях. Несмотря на опровержения Министерства по чрезвычайным ситуациям и сейсмологов, слухи остаются.

Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов поговорил с учёными Института сейсмологии — кандидатом физико-математических наук Алишером Ибрагимовым и доктором физико-математических наук Ахмаджаном Туйчиевым и узнал, что есть миф, а что — правда.

Утверждение: Земля «откроется» и поглотит здания и людей

А. И.: В истории не было такого, чтобы открывались разломы и в них падали здания. Да, во время разрушительного землетрясения в Мехико в 1985 году первые этажи некоторых зданий ушли в землю. Однако столица Мексики построена на дне высохшего озера. Грунт города состоит из мелкодисперсного песка.

В сейсмологии есть понятие сейсмического разжижения грунтов. Оно работает так: если в тазик насыпать песок, поставить в него камень и потрясти тазик, то камень уйдёт в песок. Первые этажи многоэтажных зданий в Мехико ушли в песок, как в тазике, но произошло это не в зоне разлома.

А. Т.: Предположим, ширина здания — 20 метров. В истории не было такого случая, чтобы земная кора открылась на 20 метров и поглотила здание.

Утверждение: За первым землетрясением обязательно следует второе, более сильное землетрясение

А. Т.: В истории сейсмологии есть такие случаи. Перед некоторыми сильными землетрясениями происходили ощутимые землетрясения с меньшей магнитудой. В сейсмологии это называется форшоком. Перед сильным землетрясением в некоторых районах может увеличиться количество мелких землетрясений.

Представьте, происходит движение плит относительно друг друга, накапливаются большое количество упругой энергии. Когда подготовка очагов землетрясений находится на последней стадии, в земной коре происходят мелкие разрывы. Это проявляется в виде ощутимых землетрясений, за которым происходит основное землетрясение.





Последствия землетрясений в Таджикистане. Фото: Администрация Согдийской области Таджикистана

А. И.: Не всегда. Нужно понимать, что землетрясения — это продукт движения тектонических плит. К примеру, образуются горы.

Чем сильнее землетрясение, тем дольше оно «готовится». Подготовка происходит за счёт трения тектонических плит, которые регистрируются специальными приборами, но не ощущаются людьми. В результате таких микроземлетрясений в очаге будущей сейсмической активности сбрасывается энергия. Так, землетрясения магнитудой 7−7,5 «готовятся» 20−25 лет.

Но у двух сильных землетрясений, последовавших друг за другом через короткий промежуток времени, не может быть один очаг. Однако могут быть афтершоки. Это явление, когда чередой сейсмических волн высвобождается энергия от главного землетрясения. В Турции после недавнего землетрясения было более тысячи афтершоков.

Утверждение: Слабые землетрясения могут спасти от разрушительных

А. Т.: Есть такое понятие, как сейсмическое затишье — это когда в каком-то районе долго не происходят землетрясения. Такое явление может указывать на накопление сейсмической энергии — «подготовку» к более сильным землетрясениям. Есть гипотеза о том, что мелкие землетрясения могут снять напряжение накопленной энергии. Но эту теорию нужно применять в частных случаях и нельзя обобщать.

А. И.: Есть такая теория, но на неё не стоит сильно полагаться, потому что при сильных землетрясениях выделяется большое количество энергии. Чтобы снять накопленную энергию слабой активностью, потребуется 10−15 тысяч мелких землетрясений.

Утверждение: Все землетрясения можно предсказать

А. Т.: Это не совсем так. Перед нашим институтом поставлена основная задача разработки научных основ оценки и районирования сейсмической опасности, сейсмического риска и методов прогнозирования землетрясений. То есть Институт сейсмологии занимается решением фундаментальных и прикладных проблем сейсмологии.

По решению проблем прогнозирования землетрясений есть определённые успехи: установлено наличие предвестниковых изменений физических полей земли, химического и газового состава подземных вод в период подготовки очагов землетрясений. Выявлены особенности проявления этих предвестниковых изменений. Предсказаны Алайское землетрясение 1978 года, Чимионское и Папское землетрясения 1982 и 1984 годов. Все эти прогнозы носили научный характер.

Сейчас в мировой сейсмологии нет ни одного способа прогнозирования землетрясений со 100-процентной точностью. Вся проблема состоит в том, что процессы подготовки очагов землетрясений происходят в глубоких недрах земли. Их нельзя непосредственно наблюдать на земной поверхности. Поэтому учёные наблюдают и изучают особенности проявления процессов подготовки очагов землетрясений на физических полях земли.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Эффективность прогнозных заключений в том числе зависит от созданной сети сейсмопрогностического мониторинга и качества специального оборудования. К примеру, для прогнозирования землетрясения магнитудой 5 расстояние между станциями должно составлять 40−50 км. Чем больше магнитуда, тем большей должна быть дистанция между станциями.

Магнитуда измеряется в баллах?

А. И.: Нет. Магнитуда — безразмерная величина. Она определяет энергию, которая выделилась при землетрясении в очаге.

В баллах измеряется силу сотрясений на поверхности. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера может составлять от 1 до 9,5 (не баллов). Интенсивность (сила) измеряется по 12-балльной шкале MSK-64.

Утверждение: Сильные землетрясения происходят ночью или рано утром

А. И.: Природе нет разницы. Ночью землетрясения чувствуются лучше, потому что люди не так активны, как днём.

Утверждение: Землетрясения чаще происходят весной, нежели зимой

А. T.: Нет, это не доказанное явление. Тому нет статистических подтверждений.

Утверждение: Во время землетрясений лучше всего прятаться в дверном проёме

А. И.: Это правда. Лучше всего в дверном проёме, в углах комнаты или под столом.

Утверждение: В экстренных ситуациях жителям многоэтажных домов лучше выбегать на улицу

А. И.: Нет. Лестничные пролёты — самые слабые. Они разрушатся в первую очередь — сложатся, как домик.

Утверждение: Животные чувствуют предстоящие землетрясения

А. И.: Если только они находятся на земле. Согласно этой теории, животные могут чувствовать микрозвуковые колебания.

Утверждение: Недавние землетрясения в Узбекистане произошли из-за землетрясений в Турции

А. И.: Нет. Эти события не связаны друг с другом. Узбекистан расположен на Евроазиатской плите, которая взаимодействует с Индостанской и Аравийской плитами. Турция расположена на Анатолийской плите — это другая сейсмологическая зона.