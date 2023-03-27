Для гибридных автомобилей (аккумулятор и бензин) в Узбекистане будут выдаваться государственные регистрационные номерные знаки, выдаваемые для электромобилей. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 25 марта, сообщает Министерство юстиции.

Номерные знаки для электромобилей в стране начали выдавать в ноябре 2021 года. У этих номеров часть, где указывается код территории, окрашена в зелёный цвет.

МВД, публикуя проект постановления в марте того года, поясняло, что в будущем электромобили могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, учитывая их «полную экологическую безопасность».

Кроме того, рассматривалась возможность введения льгот и удобств при государственной регистрации и прохождении технического осмотра электромобилей.

Другие изменения

Согласно постановлению, государственная регистрация автомобилей юридических лиц будет осуществляться по названию, местонахождению и ИНН юридического лица, указанным в свидетельстве о государственной регистрации компании.

Срок хранения документов, являющихся основанием для регистрации в органах ГСБДД, сокращается с 5 до 3 лет.