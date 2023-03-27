Предсказать, когда и где произойдёт землетрясение, до сих пор невозможно. Однако к нему можно подготовиться. «Газета.uz» рассказывает, что эксперты рекомендуют делать до, во время и после землетрясения, чтобы снизить риск смерти и травм.

Что сделать до землетрясения

Закрепите тяжёлую мебель и бытовую технику. Даже большие предметы с большим весом могут упасть при землетрясении.

Отодвиньте тяжёлые объекты, например, книжный шкаф, от кровати, дивана и других мест, где люди сидят, спят и проводят много времени. Большие и неустойчивые предметы лучше переместить на полки ниже к полу, но вдали от дверей, чтобы они не загораживали пути эвакуации.

Эксперты рекомендуют как следуют прикрепить всю мебель, а также бытовую технику, к стенам или полу, используя стяжные ремни или мебельные шпильки.

Определите безопасные места в доме. В каждой комнате обозначьте место, где вы можете укрыться от падающих предметов или стройматериалов. Например, под письменным столом или кроватью.

Соберите «тревожный чемоданчик». Подготовьте небольшую сумку, в которой будут предметы гигиены, необходимые медикаменты, копии важных документов и небольшая сумма наличных денег. Документы и деньги храните в водонепроницаемых пакетах. Этот набор понадобится, чтобы эвакуироваться вместе с ним.





Базовый аварийный комплект может быть адаптирован под персональные нужды, но общие рекомендации следующие:

Нескоропортящиеся продукты (консервы, сушёные фрукты, несолёные орехи). Главное правило — избегайте продуктов, которые вызывают жажду или которые требуют готовки.

Вода.

Фонарь с запасными батарейками. Держите также по фонарику возле кровати, на рабочем месте и в машине.

Аптечка первой помощи.

Санитарно-гигиенические предметы, такие как влажные салфетки и туалетная бумага, для младенцев — подгузники, смеси, бутылочки и соски.

Сотовый телефон с резервным аккумулятором.

Свисток, чтобы подать сигнал спасателям, если вы окажитесь под завалами.

Из дополнительных вещей в сумку можно положить корм для домашнего питомца, комплект одежды, соответствующий климату, в котором вы проживаете, прочную обувь, спальный мешок и тёплое одеяло.

Поскольку вы не знаете, где окажетесь при ЧС, уместно хранить по комплекту дома, на работе и в машине.

Продумайте план эвакуации. Храните комплект в специально отведённом месте. Убедитесь, что каждый член вашей семьи знает, где лежит аварийный набор, а также кому нужно звонить в случае стихийного бедствия.

Что делать во время землетрясения





В большинстве случаев, где бы вы ни находились — дома или в торговом центре, самой эффективной считается тактика «Падай. Укрывайся. Держись». Что нужно делать:

1. Падайте на колени там, где находитесь, и упритесь руками в пол. Эта поза поможет сохранить равновесие и обезопасит вас от падающих предметов.

2. Прикройте голову и шею одной рукой. Если поблизости есть укрытие в виде надёжного стола, заползите под него. Если укрытия нет — подползите к внутренней стене или низкой мебели, которая не упадёт на вас. Оставайтесь на коленях.

Если вы пользуетесь инвалидной коляской, убедитесь, что ее колеса заблокированы и оставайтесь в сидячем положении, пока тряска не утихнет.

3. Если вам удалось укрыться под столом, держитесь одной рукой за его ножку, а другой — продолжайте прикрывать голову и шею. Если укрытия нет, прикрывайте голову и шею двумя руками.

Почему спасатели и эксперты рекомендуют тактику «Падай. Укрывайся. Держись» Пытаясь передвигаться во время тряски, вы подвергаете себя риску: землетрясения начинаются без предупреждения и могут быть настолько сильными, что сила толчков собьёт вас с ног в любом случае. Лучше сразу упасть на колени и найти укрытие. Исследования травм и смертей, случившихся во время землетрясения, показывают, что наибольшую опасность представляют падающие предметы. Люди гораздо чаще получают травмы от упавших телевизора, лампы, книжного шкафа и другой мебели, чем умирают в разрушенном здании. Укрытие защитит вас от большинства этих травм. Главная цель «Падай. Укрывайся. Держись» — защитить вас от падающих и разлетающихся обломков и повысить вероятность того, что вы окажетесь в пригодном для выживания пустом пространстве, если здание рухнет. Пространство под прочным столом или партой, скорее всего, останется, даже если здание обрушится — фотографии со всего мира показывают столы и парты, окружённые обломками, отмечает Альянс стран по борьбе с землетрясениями.

Видео-инструкция с «Падай. Укрывайся. Держись».

В высотном помещении

Отойдите от окон и наружных стен

Оставайтесь в здании и не используйте лифт

В людном месте, на стадионе или в театре

Не бегите к выходу или дверным проёмам — скорее всего, у остальных людей возникнет такая же идея. Лучше остаться на месте и найти укрытие.

При выходе из здания внимательно следите, чтобы на вас ничего не упало при повторных толчках.

На улице

Не стойте рядом с линиями электропередач и газопроводами.

Выйдите на открытое место вдали от деревьев, телефонных столбов и зданий.

Окна, фасады, балкона и другие архитектурные детали зданий обычно обрушиваются первыми. Держитесь вдали от этой опасной зоны.

В движущемся транспортном средстве

Припаркуйтесь у обочины или бордюра — подальше от линий электропередач, подземных или надземных переходов.

Поставьте машину на стояночный тормоз и подождите, пока тряска не закончится. Автомобиль может сильно раскачивать, но он служит защитой от обломков.

Если на автомобиль упал высоковольтный провод линии электропередач, оставайтесь внутри до приезда спасателей.

Когда толчки прекратятся и можно будет снова начать движение, внимательно следите за препятствиями, созданными землетрясением. К ним относятся разрывы дорожного покрытия, упавшие столбы и провода линий электропередач, затопления из‑за повреждённых плотин, обрушившиеся путепроводы или мосты.

На берегу моря

Если сильные толчки продолжаются 20 секунд и более, немедленно эвакуируйтесь на возвышенность, потому что землетрясение способно вызвать цунами.

Пройдите вглубь суши на 3 км или на высоту не менее 30 м над уровнем моря, чтобы обезопаситься от приливных волн.

Идите пешком, а не садитесь в автомобиль, чтобы избежать пробок и других опасностей.

Чего не нужно делать во время землетрясения Не бегите в панике на улицу или в другие комнаты. У вас меньше шансов получить травмы, если вы останетесь на месте и найдёте укрытие. В течение нескольких секунд до того, как толчки усилятся, отойдите от окна, зеркала, книжных шкафов и другой мебели/предметов, которые могут упасть. Не стойте в дверном проеме. Вы будете в большей безопасности, если укроетесь под столом. В современных домах дверные проёмы не прочнее любой другой части здания — они также не защитят вас от падающих предметов.

Что делать после землетрясения

Проверьте себя и других на наличие травм. Обработайте маленькие раны, если они есть, чтобы уменьшить риск инфекции. Если можете, окажите первую медицинскую помощь окружающим.

Наденьте прочную обувь и рабочие перчатки, чтобы не пораниться осколками стекла или об острые углы обломков.

Не используйте спички, зажигалки, электроприборы или выключатели, пока не убедитесь, что нет утечек газа.

Сообщите родным и друзьям, что с вами всё в порядке. Телефонная связь может быть перегружена, поэтому по возможности пользуйтесь текстовыми сообщениями.

Если ваш дом был повреждён и в нем небезопасно оставаться, покиньте его. Будьте осторожны и убедитесь, что на вас ничего не упадёт по пути.

Будьте готовы к афтершокам. Повторные толчки — частое явление после сильного землетрясения. Они могут произойти через несколько минут, дней, недель и даже месяцев после основного землетрясения.

Если вы оказались под завалами, прикройте рот, нос и глаза одеждой, чтобы не наглотаться пыли. При кровотечении зажмите рану и постарайтесь приподнять повреждённую часть тела. Подайте сигнал о помощи, используя свисток или три коротких постукивания по стене или металлической конструкции с разницей в несколько минут. Спасатели будут ориентироваться на звуки.