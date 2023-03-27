В социальных сетях опубликованы видеозаписи, на которых разные люди что-то ищут ночью в кустах возле одного частного дома в махалле в Учтепинском районе Ташкента. Некоторые из них приезжали на автомобилях.

В ГУВД столицы сообщили, что установили личности 28 человек, которые 20, 24 и 25 марта искали наркотики у дома в махалле «Давлатобод».

«В своих показаниях они сообщили, что искали и нашли наркотики („закладку“), спрятанные в этом месте, согласно локации, отправленной им по интернету», — говорится в сообщении.

УКД УВД Учтепинского района проводит доследственную проверку. По её окончании будет принято законное решение, отметили в ГУВД.

В пресс-службе ГУВД «Газете.uz» уточнили, что указанные 28 человек не задержаны, поскольку доследственная проверка продолжается.