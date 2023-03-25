В Самарканде задержан мужчина, обещавший отправить местного жителя в США через страны Евросоюза и Мексику, сообщило УзА.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками областных управления СГБ и УВД, установлено, что Ж. Й., 1996 года рождения, обещал Н. Т. организовать въезд в США за 50 тысяч долларов.

Мужчину задержали, когда он получал аванс в 10 тысяч долларов. При осмотре его автомобиля обнаружены заграничный паспорт Н. Т., ID-карта и свидетельство о рождении его дочери и другие документы.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

О подобных случаях в Самаркандской области сообщается регулярно (см. новости по теме).