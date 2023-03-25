Житель Янгиюльского района Ташкентской области задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Сообщается, что 23 марта около 14:30 сотрудники компании «Нурли Диёр» — агроном К. А. (1961 года рождения) и специалист С. Г. (1984) пришли к Б. Ж. и потребовали выплаты 40 млн сумов за арендованную им землю.

Между мужчинами возник спор. Чтобы не платить деньги, Б. Ж. завёл сотрудников компании в сарай и умышленно убил их ударами кухонным ножом. После этого он в целях сокрытия преступления сжёг их тела и останки выбросил рядом с канавой.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «к» и «и» части 2 статьи 97(умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Узбекистана.