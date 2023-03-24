Вечером 21 марта и в ночь на 23 марта в Узбекистане ощущались землетрясения, эпицентр которых был в Афганистане и Таджикистане, соответственно. После первого землетрясения в Ташкенте и других городах многие жители выбежали на улицу и долго не возвращались домой. Второе было поздно ночью и разбудило людей. Как это бывает каждый раз после землетрясений, появились слухи о грядущих новых толчках.

Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов посетил пресс-конференцию Института сейсмологии Академии наук, а также поговорил с учёными института — академиком Кахарбаем Абдуллабековым и кандидатом физико-математических наук Алишером Ибрагимовым. Специалисты института считают, что сильных землетрясений на территории страны в ближайшее время не ожидается. По их словам, сильные землетрясения в Узбекистане наблюдаются в среднем раз в 20−25 лет.

До этого сильное землетрясение в Ташкенте было в августе 2008 года. Его эпицентр находился рядом со столицей, магнитуда составила 4,5−4,6, а сила на поверхности — 6 баллов. О разрушениях не сообщалось, но в квартирах и других зданиях появились трещины в штукатурке.

Пресс-конференция в Институте сейсмологии. Фото института



— Что вы можете сказать о характере землетрясений 21 и 23 марта? Есть ли между ними связь?

А. И.: Это были рядовые тектонические землетрясения. Землетрясения принято разделять на мелкофокусные (поверхностные), которые происходят на глубине от 0 до 70 км, промежуточные — 70−300 км и глубокофокусные — 300 км и более. Последние зачастую происходят в Тихоокеанском поясе. Они не происходят в Центральной Азии.

В Афганистане произошло промежуточное землетрясение. Его глубина составила 200 км. Магнитуда — 6,6. В Таджикистане магнитуда была 6, но глубина — 15 км, что делает его мелкофокусным.

К. А.: Эти два землетрясения не связаны между собой, они произошли в двух разных разломах, в местах скопления энергии. Эпицентр второго располагался севернее. Их очерёдность — просто совпадение.

Кахарбай Абудуллабеков. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



— Нормально ли такое повторение землетрясений для нашего региона? О чём оно может говорить?

А. И.: Совершенно нормально. Происходит стандартная сейсмическая активность.

— При первом сначала почувствовался вертикальный толчок, а примерно через минуту — горизонтальные колебания.

А. И.: Через 40 секунд.

— Чем это объясняется?

А. И.: В сейсмологии есть понятие P-волн. Это продольные волны, которые вызывают колебания на поверхности земли. У землетрясения 21 марта была большая амплитуда, то есть широкий размах колебания.

Есть также S-волны. Это поперечные волны, которые распространяются в перпендикулярной форме. У P- и S-волн разные скорости движения и направления колебаний.

— Можно ли произошедшие два землетрясения считать сильными?

А. И.: Первое — да, потому что у него были большие магнитуда и баллы.

Что касается второго, я бы сказал, что оно было умеренное. Идентичные землетрясения были в 2011 году в Ферганской долине и Маржанбулакское (Джизакская область) в 2013 году.

(«Газета.uz» писала, что 20 июля 2011 года после полуночи в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 6,5−7. В Ташкенте, а также Андижанской и Ферганской областях интенсивность землетрясения составила 5 баллов, в Наманганской области — 4. В некоторых населённых пунктах Ферганской области были разрушены отдельные старые жилые постройки. Сообщалось о 13 погибших и 86 пострадавших.

26 мая 2013 года днём произошло землетрясение с эпицентром в 50 км к западу от Джизака. Магнитуда составила 6,2, очаг находился на глубине 18 км. Максимальная сила в эпицентре составила 7 баллов, в Джизаке и Самарканде толчки ощущалось с силой 5 баллов, в Ташкенте — 4 балла).

— Какие землетрясения считаются слабыми, умеренными, сильными, разрушительными?

А. И.: Энергия, выделяющаяся при землетрясении в очаге, измеряется в магнитудах по шкале Рихтера — от 1 до 9,5. Обратите внимание — не в баллах. Люди часто путают магнитуду с интенсивностью (силой) сотрясений на поверхности, которая измеряется в баллах.

Классификация по 12-балльной шкале MSK-64 следующая:

1. Не ощущается

Не ощущается. Отмечается только сейсмическими приборами.

2. Очень слабые толчки

Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя на верхних этажах зданий, и очень чуткими домашними животными.

3. Слабое

Ощущается только внутри некоторых зданий как сотрясение от грузовика.

4. Интенсивное

Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей.

5. Довольно сильное

Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Общее сотрясение здания, колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Пробуждение спящих. Качаются тонкие ветви деревьев. Хлопают двери.

6. Сильное

Ощущается всеми. Картины падают со стен. Отдельные куски штукатурки откалываются.

7. Очень сильное

Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и плетнёвые постройки остаются невредимыми.

8. Разрушительное

Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются. Падают фабричные трубы.

9. Опустошительное

Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые деревянные дома кривятся.

10. Уничтожающее

Трещины в земной коре иногда до метра шириной. Оползни и обвалы со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов.

11. Катастрофа

Широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти полностью разрушаются. Сильное искривление и выпучивание железнодорожных рельсов, разрушаются мосты.

12. Сильная катастрофа

Изменения в земной коре достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. Изменяется рельеф. Ни одно сооружение не выдерживает.



Источник: Википедия.

— После ночного землетрясения 23 марта в Таджикистане было зарегистрировано несколько афтершоков. Почему они происходят?

К. А.: Землетрясения — это продукт движения тектонических плит. К примеру, образуются горы. За счёт трения плит энергия в месте, где в итоге происходит землетрясение, накапливается на протяжении долгого времени. К примеру, землетрясения магнитудой 7−7,5 «готовятся» 20−25 лет.

Когда происходит землетрясение, высвобождается огромная энергия. Единая горная масса раздробляется на мелкие куски. Накопившаяся энергия не может быть израсходована одной волной. Происходит цикл землетрясений — афтершоков — после которых происходит полная разрядка энергии, она медленно затухает.

Представьте бассейн. Вы кинули в него камень. После удара образуются волны. Так же и по земле проходят сейсмические волны.

— Могут ли ожидаться новые афтершоки?

А. И.: Более слабые — да. В Турции после недавнего землетрясения произошло более тысячи афтершоков. После Ташкентского землетрясения 1966 года наблюдалось более тысячи афтершоков в течение трёх лет.

— В последние годы МЧС уже через несколько минут сообщает об эпицентре, магнитуде, силе землетрясений в регионах Узбекистана. Раньше наших журналистов просили подождать 20−30 минут, пока собирались данные. Как происходит сбор данных сейчас?

А. И.: Пять лет назад с развитием технологии в Узбекистане начался переход на цифровизацию записи и передачи данных по сейсмоактивности. Цифровизация позволяет получать и обрабатывать данные быстрее. На территории Узбекистана установлено 50 сейсмических станций, которые фиксируют происходящие колебания.

Институт сейсмологии. Фото института.



— Известно ли учёным института о каких-либо, даже незначительных, разрушениях после двух недавних землетрясений? Мы знаем, что специалисты выезжают в разные районы для изучения последствий.

К. А.: Нет, таких сообщений не было.

— Многие жители после землетрясения 21 марта выбежали на улицу и долго не заходили домой, опасаясь «возвращения землетрясения», «обратной волны», как говорят в народе. Верно ли, что самый сильный толчок — первый, а за ним уже следуют более слабые афтершоки?

К. А.: Необязательно. Этого никто не знает. Каждое землетрясение происходит в зоне своего разлома. Ташкент расположен на разломе Каржантау, куда также входят Чарвак, Таваксай, Чирчик, Сырдарья.

Все сильные землетрясения в истории Ташкента произошли именно в районе этого разлома: 1937 год — Пскент, 1958-й — Бричмулла. Их магнитуда составляла примерно 5,5−6.

— После землетрясения люди стали переживать о безопасности своих домов. Что вы могли бы им сказать?

А. И.: В Узбекистане будет проводиться инвентаризация сейсмостойкости всех зданий. Указ об этом подписал президент в 2022 году. Здания, которые не пройдут инвентаризацию, должны будут снести в шестимесячный срок.

— Есть ли у института прогнозы на будущее о возможных землетрясениях на территории Узбекистана?

К. А.: Опираясь на наши данные, геологические разведки и многолетние каталоги по землетрясениям, мы можем утверждать, что в ближайшее время новых толчков не ожидается.

Сильные землетрясения в Ташкенте происходили в 1868, 1888, 1924, 1938, 1966 и 2008 годах. То есть периодически они происходят в среднем каждые 20−25 лет.

— Можете ли вы дать краткие рекомендации о том, как себя вести при землетрясениях?

А. И.: То, что люди выходят на улицу — это страх, это понять можно. Но это опасно для жизни.

Ни в коем случае не надо пытаться спуститься по лестнице — это самая уязвимая часть здания. При толчках они разрушаются первыми. Нельзя пользоваться лифтом.

Лучше встать в угол комнаты или в дверной проем. Можно спрятаться под стол.

Хотелось бы также призвать людей не верить слухам, а пользоваться достоверными источниками. Помнится, в 2015 году люди вышли на улицы после слухов о сильном землетрясения. Нашему институту тогда пришлось выступать с опровержением.

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