Вечером 21 марта и в ночь на 23 марта в Узбекистане ощущались землетрясения, эпицентр которых был в Афганистане и Таджикистане, соответственно. После первого землетрясения в Ташкенте и других городах многие жители выбежали на улицу и долго не возвращались домой. Второе было поздно ночью и разбудило людей. Как это бывает каждый раз после землетрясений, появились слухи о грядущих новых толчках.
Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов посетил пресс-конференцию Института сейсмологии Академии наук, а также поговорил с учёными института — академиком Кахарбаем Абдуллабековым и кандидатом физико-математических наук Алишером Ибрагимовым. Специалисты института считают, что сильных землетрясений на территории страны в ближайшее время не ожидается. По их словам, сильные землетрясения в Узбекистане наблюдаются в среднем раз в 20−25 лет.
До этого сильное землетрясение в Ташкенте было в августе 2008 года. Его эпицентр находился рядом со столицей, магнитуда составила 4,5−4,6, а сила на поверхности — 6 баллов. О разрушениях не сообщалось, но в квартирах и других зданиях появились трещины в штукатурке.
— Что вы можете сказать о характере землетрясений 21 и 23 марта? Есть ли между ними связь?
А. И.: Это были рядовые тектонические землетрясения. Землетрясения принято разделять на мелкофокусные (поверхностные), которые происходят на глубине от 0 до 70 км, промежуточные — 70−300 км и глубокофокусные — 300 км и более. Последние зачастую происходят в Тихоокеанском поясе. Они не происходят в Центральной Азии.
В Афганистане произошло промежуточное землетрясение. Его глубина составила 200 км. Магнитуда — 6,6. В Таджикистане магнитуда была 6, но глубина — 15 км, что делает его мелкофокусным.
К. А.: Эти два землетрясения не связаны между собой, они произошли в двух разных разломах, в местах скопления энергии. Эпицентр второго располагался севернее. Их очерёдность — просто совпадение.
— Нормально ли такое повторение землетрясений для нашего региона? О чём оно может говорить?
А. И.: Совершенно нормально. Происходит стандартная сейсмическая активность.
— При первом сначала почувствовался вертикальный толчок, а примерно через минуту — горизонтальные колебания.
А. И.: Через 40 секунд.
— Чем это объясняется?
А. И.: В сейсмологии есть понятие P-волн. Это продольные волны, которые вызывают колебания на поверхности земли. У землетрясения 21 марта была большая амплитуда, то есть широкий размах колебания.
Есть также S-волны. Это поперечные волны, которые распространяются в перпендикулярной форме. У P- и S-волн разные скорости движения и направления колебаний.
— Можно ли произошедшие два землетрясения считать сильными?
А. И.: Первое — да, потому что у него были большие магнитуда и баллы.
Что касается второго, я бы сказал, что оно было умеренное. Идентичные землетрясения были в 2011 году в Ферганской долине и Маржанбулакское (Джизакская область) в 2013 году.
(«Газета.uz» писала, что 20 июля 2011 года после полуночи в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 6,5−7. В Ташкенте, а также Андижанской и Ферганской областях интенсивность землетрясения составила 5 баллов, в Наманганской области — 4. В некоторых населённых пунктах Ферганской области были разрушены отдельные старые жилые постройки. Сообщалось о 13 погибших и 86 пострадавших.
26 мая 2013 года днём произошло землетрясение с эпицентром в 50 км к западу от Джизака. Магнитуда составила 6,2, очаг находился на глубине 18 км. Максимальная сила в эпицентре составила 7 баллов, в Джизаке и Самарканде толчки ощущалось с силой 5 баллов, в Ташкенте — 4 балла).
— Какие землетрясения считаются слабыми, умеренными, сильными, разрушительными?
А. И.: Энергия, выделяющаяся при землетрясении в очаге, измеряется в магнитудах по шкале Рихтера — от 1 до 9,5. Обратите внимание — не в баллах. Люди часто путают магнитуду с интенсивностью (силой) сотрясений на поверхности, которая измеряется в баллах.
Классификация по 12-балльной шкале MSK-64 следующая:
|1. Не ощущается
|Не ощущается. Отмечается только сейсмическими приборами.
|2. Очень слабые толчки
|Отмечается сейсмическими приборами. Ощущается только отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя на верхних этажах зданий, и очень чуткими домашними животными.
|3. Слабое
|Ощущается только внутри некоторых зданий как сотрясение от грузовика.
|4. Интенсивное
|Распознаётся по лёгкому дребезжанию и колебанию предметов, посуды и оконных стёкол, скрипу дверей и стен. Внутри здания сотрясение ощущает большинство людей.
|5. Довольно сильное
|Под открытым небом ощущается многими, внутри домов — всеми. Общее сотрясение здания, колебание мебели. Маятники часов останавливаются. Пробуждение спящих. Качаются тонкие ветви деревьев. Хлопают двери.
|6. Сильное
|Ощущается всеми. Картины падают со стен. Отдельные куски штукатурки откалываются.
|7. Очень сильное
|Повреждения (трещины) в стенах каменных домов. Антисейсмические, а также деревянные и плетнёвые постройки остаются невредимыми.
|8. Разрушительное
|Трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются. Падают фабричные трубы.
|9. Опустошительное
|Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые деревянные дома кривятся.
|10. Уничтожающее
|Трещины в земной коре иногда до метра шириной. Оползни и обвалы со склонов. Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов.
|11. Катастрофа
|Широкие трещины в поверхностных слоях земли. Многочисленные оползни и обвалы. Каменные дома почти полностью разрушаются. Сильное искривление и выпучивание железнодорожных рельсов, разрушаются мосты.
|12. Сильная катастрофа
|Изменения в земной коре достигают огромных размеров. Многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд на озёрах, отклонение течения рек. Изменяется рельеф. Ни одно сооружение не выдерживает.
Источник: Википедия.
— После ночного землетрясения 23 марта в Таджикистане было зарегистрировано несколько афтершоков. Почему они происходят?
К. А.: Землетрясения — это продукт движения тектонических плит. К примеру, образуются горы. За счёт трения плит энергия в месте, где в итоге происходит землетрясение, накапливается на протяжении долгого времени. К примеру, землетрясения магнитудой 7−7,5 «готовятся» 20−25 лет.
Когда происходит землетрясение, высвобождается огромная энергия. Единая горная масса раздробляется на мелкие куски. Накопившаяся энергия не может быть израсходована одной волной. Происходит цикл землетрясений — афтершоков — после которых происходит полная разрядка энергии, она медленно затухает.
Представьте бассейн. Вы кинули в него камень. После удара образуются волны. Так же и по земле проходят сейсмические волны.
— Могут ли ожидаться новые афтершоки?
А. И.: Более слабые — да. В Турции после недавнего землетрясения произошло более тысячи афтершоков. После Ташкентского землетрясения 1966 года наблюдалось более тысячи афтершоков в течение трёх лет.
— В последние годы МЧС уже через несколько минут сообщает об эпицентре, магнитуде, силе землетрясений в регионах Узбекистана. Раньше наших журналистов просили подождать 20−30 минут, пока собирались данные. Как происходит сбор данных сейчас?
А. И.: Пять лет назад с развитием технологии в Узбекистане начался переход на цифровизацию записи и передачи данных по сейсмоактивности. Цифровизация позволяет получать и обрабатывать данные быстрее. На территории Узбекистана установлено 50 сейсмических станций, которые фиксируют происходящие колебания.
— Известно ли учёным института о каких-либо, даже незначительных, разрушениях после двух недавних землетрясений? Мы знаем, что специалисты выезжают в разные районы для изучения последствий.
К. А.: Нет, таких сообщений не было.
— Многие жители после землетрясения 21 марта выбежали на улицу и долго не заходили домой, опасаясь «возвращения землетрясения», «обратной волны», как говорят в народе. Верно ли, что самый сильный толчок — первый, а за ним уже следуют более слабые афтершоки?
К. А.: Необязательно. Этого никто не знает. Каждое землетрясение происходит в зоне своего разлома. Ташкент расположен на разломе Каржантау, куда также входят Чарвак, Таваксай, Чирчик, Сырдарья.
Все сильные землетрясения в истории Ташкента произошли именно в районе этого разлома: 1937 год — Пскент, 1958-й — Бричмулла. Их магнитуда составляла примерно 5,5−6.
— После землетрясения люди стали переживать о безопасности своих домов. Что вы могли бы им сказать?
А. И.: В Узбекистане будет проводиться инвентаризация сейсмостойкости всех зданий. Указ об этом подписал президент в 2022 году. Здания, которые не пройдут инвентаризацию, должны будут снести в шестимесячный срок.
— Есть ли у института прогнозы на будущее о возможных землетрясениях на территории Узбекистана?
К. А.: Опираясь на наши данные, геологические разведки и многолетние каталоги по землетрясениям, мы можем утверждать, что в ближайшее время новых толчков не ожидается.
Сильные землетрясения в Ташкенте происходили в 1868, 1888, 1924, 1938, 1966 и 2008 годах. То есть периодически они происходят в среднем каждые 20−25 лет.
— Можете ли вы дать краткие рекомендации о том, как себя вести при землетрясениях?
А. И.: То, что люди выходят на улицу — это страх, это понять можно. Но это опасно для жизни.
Ни в коем случае не надо пытаться спуститься по лестнице — это самая уязвимая часть здания. При толчках они разрушаются первыми. Нельзя пользоваться лифтом.
Лучше встать в угол комнаты или в дверной проем. Можно спрятаться под стол.
Хотелось бы также призвать людей не верить слухам, а пользоваться достоверными источниками. Помнится, в 2015 году люди вышли на улицы после слухов о сильном землетрясения. Нашему институту тогда пришлось выступать с опровержением.
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