Президент Молдовы Майя Санду 22 марта подписала принятый ранее парламентом закон об изменении названия «молдавский язык» на «румынский» в Конституции и других государственных законах, сообщило молдавское издание NewsMaker.

«Сегодня я обнародовала закон, подтверждающий историческую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский», — написала у себя в Facebook глава государства.

Майя Санду отметила, что «румынский язык — один из официальных языков Европейского союза».

«Те, кто десятилетиями говорил нам, что мы, граждане Молдовы, говорим на „молдавском“, а не на румынском языке, преследуют только одну цель: разделить нас. Потому что, разделив народ, его легче подчинить и контролировать. Тех, кто пытается нас разделить, волнует не лингвистика, а то, как удержать Молдову в состоянии вечного национального раздора», — добавила президент.

Глава Молдовы выразила уверенность, что румынский язык может и должен стать катализатором консолидации общества. «А для этого его должны уважать и, конечно же, изучать и говорить на нем все наши граждане», — добавила она.

«Я очень счастлива, когда встречаю молодых людей разных национальностей, которые очень хорошо говорят по-румынски. Мы все можем поддержать эти усилия, чтобы, объединившись, направить нашу энергию на построение общего будущего в Европейском союзе, где уважаются и защищаются все языки», — заключила глава государства.

Как поясняет Deutsche Welle, споры о том, является ли молдавский отдельным языком или другим названием румынского, не утихали в стране со времени обретения независимости. Конституционный суд Молдовы ещё в 2013 году признал румынский государственным языком страны. Теперь внесённые изменения приводят законодательство Молдовы в соответствие с этим решением, имевшим обязательную силу, но не исполненным.